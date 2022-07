Mujer se quiebra la columna por darse un clavado de 15 metros y queda en silla de ruedas

Libby Sinden compartió en TikTok las imágenes del preciso instante en el que se quebró la columna por saltar de un puente que se encontraba a 15 metros del río. Como consecuencia, la joven de 22 años tuvo que permanecer en una silla de ruedas durante cuatro meses después del incidente en Kirkby, Merseyside (Inglaterra), en julio de 2021.

Sinden y sus amigos jugaban en el Devil’s Bridge (Puente del Diablo), sin imaginar que la diversión se esfumaría en un segundo tras saltar a las aguas que corrían bajo la estructura. La joven describió el momento del impacto como “golpear una pared de ladrillos”.

Aunque pudo arrastrarse fuera del agua, tuvo que soportar el dolor durante tres horas y media, hasta que llegara la ambulancia. Finalmente, fue transportada al Preston Royal Hospital para una operación en su columna que duró seis horas.

Ahora Sinden le ruega a la gente que tenga cuidado y no cometa el error que ella. “Fui una de las afortunadas al no quedar paralizada y al no tener rocas debajo. Muchas personas saltan del puente a menudo. Vi a algunas personas saltar, incluidos niños, y estaban absolutamente bien (…). Yo decidí intentarlo, pero tuve mala suerte. La forma en que golpeé el agua, estaba quieta en lugar de moverse, por lo que fue casi como golpear una pared de ladrillos”, contó Libby.

“Mi mensaje para las personas es que esto le puede pasar a cualquiera en cualquier momento y que una pequeña decisión puede cambiar toda tu vida. No lo hagas. Todos cometemos errores y quiero crear conciencia”, agregó.

Libby se sometió a una cirugía de emergencia en la espalda, lo que la dejó con varillas de metal y tornillos de titanio en la columna, para fusionar sus huesos. Asiste a terapias semanales para aprender a caminar nuevamente.