Fallece la mujer que fue embestida por un caballo montado por un niño de 12 años

La noche del último jueves, Fidela Escobar, una mujer que fue atropellada por un caballo, falleció. Fueron casi 30 días de intensa lucha desde la cama de un hospital; sin embargo, ella no pudo recuperarse de las graves lesiones que tenía en la cabeza producto del accidente.

Fue la sobrina de la mujer, de 53 años, Laura Insfrán, quien comunicó el deceso de Fidela a través de las redes sociales. “Ella, quien en vida fue Fidela Escobar Martínez, madre de seis hijos, tres de ellos todavía dependientes de ella”, se lee en la parte inicial de su publicación.

“Es triste tener que comunicar que mi tía falleció el día de hoy, después de un mes del accidente donde un caballo domado por un niño de 12 años la embistió y le provocó lesiones muy graves en su cabeza, que provocó su muerte agónica tras un mes en terapia intensiva”, indicó Laura en el post.

A Fidela Escobar se le tuvo que inducir a un coma farmacológico para una operación de riesgo. A pesar de la buena intención de los médicos y de las esperanzas de sus familiares, ella no pudo recuperarse por completo.

“Sus hijos ya no la van a tener (...) Pedimos que sean responsables con sus animales, pedimos justicia por Fide. Que cada animal suelto sea secuestrado por la justicia y no sea devuelto si no tienen la documentación que acredite su propiedad, no se les entrega nada. Cumplan con los requisitos para tener estos animales”, sentenció Laura.

¿Cómo fue el accidente?

Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que sucedió el accidente con el caballo. En la grabación se observa un primer accidente entre el animal y una mujer mayor.

La señora caminaba junto con su nieto de 5 años de edad, cuando de pronto el pequeño se adelantó y el caballo ingresó a escena galopando sin control. La mujer recibió todo el impacto, pero horas después se informó que ninguno estaba herido.

Tres metros más allá de lo sucedido, se encontraba Fidela, quien también fue atropellada y calló al piso. No obstante, debido al descontrol del animal, este también cayó y lo hizo encima de ella. Cuando recuperó el aliento, el equino se recompuso y paró, por lo que pteó el cráneo de la ahora fallecida.

Fidela fue embestida el jueves 2 de junio en el barrio El Zaizar del distrito Montegrante, en Buenos Aires.