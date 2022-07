Pareja recauda 18.000 dólares mensuales en OnlyFans para ayudar a padre gravemente enfermo

Tee y Miks dejaron sus empleos para concentrarse de lleno en sus carreras de OnlyFans. Usaron gran parte de sus ganancias mensuales para comprarle una casa al padre del esposo, quien cuenta con una serie de problemas de salud y necesita estar constantemente atendido.

La pareja inglesa gana alrededor de 18.000 dólares al mes gracias a la plataforma de creación de contenidos, de acuerdo al portal BristolLive.

Miks solía ser un mensajero a tiempo completo, mientras que su novia Tee trabajaba como dependienta en una tienda de ropa. Oficios que bastaban para sostenerse, pero que comenzaron a quedarse cortos de cara a las necesidades de Jay Jay, el padre de Miks.

Él se sorprendió cuando se enteró de que su pareja había abierto una cuenta de OnlyFans en 2019, pero aceptó la idea rápidamente y ambos combinaron fuerzas para crear el mejor contenido posible.

En un principio él solo se limitaba a grabarla, pero en enero de este año decidió que era hora de colaborar frente a cámaras para producir nuevo contenido.

“Para mantener a nuestros suscriptores, trabajamos prácticamente sin parar. Ambos renunciamos a nuestros trabajos diarios y después de que llevamos a nuestro hijo a la escuela, comenzábamos a filmar”, cuenta Miks.

Tee comenzó a crear contenido en 2019 y su esposo, Miks, se le unió en enero de este año. Foto: @teeandmiks1 / Instagram:

“Estábamos frente a cámaras hasta las dos en punto, justo antes de que nuestro hijo llegara a casa, ya que obviamente no podíamos hacer nada con él allí. Ahora contamos con mucho más tiempo para pasar con nuestro hijo, ya que trabajamos desde casa”, agregó.

La pareja revela que con los 1.000 suscriptores que suelen tener, pueden ganar entre 6.000 y 18.000 dólares al mes. “Todo depende de las propinas. Además, usamos diferentes sitios, por lo que todo se combina (…). Mucha gente disfruta viéndonos”.

Con estos ingresos pueden mantener a su familia y al padre de Miks, quien padece de anginas, cardiopatía, diabetes, hepatitis C y asma.

Las familias de ambos apoyan al cien por ciento la nueva ruta profesional que ha seguido la pareja, y reconocen que se les ve más felices y unidos desde que renunciaron a sus viejos empleos.

“Mi padre me crio y me dio todo, así que quiero devolverle el favor. Gracias a él estoy aquí y gracias a él puedo trabajar. Él no es capaz de trabajar y los médicos no lo dejan, le encantaría trabajar”, concluyó Miks.