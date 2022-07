Hombre dice tener la habilidad de ver el futuro tras haber sido secuestrado por extraterrestres

En 1991, el doctor Louis Turi afirmó que los extraterrestres lo secuestraron a él y a su esposa Brigitte. El especialista explicó que, después de que sacaron a su hijo no nacido del útero de su pareja, le colocaron un casco con el cual descargaron secretos cósmicos a su cerebro y la habilidad de ver el futuro.

Desde entonces, Turi dice haber predicho eventos importantes en la historia reciente, incluido el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001.

“A lo largo de mi vida, he sido tocado por lo divino. Hasta el día de hoy, no sé si es una maldición o una bendición, porque el legado que me trajeron todas esas experiencias es alucinante y muy sólido en términos de predicciones”, dijo el ‘profeta’ en el documental “Contactee: a conversation with Dr. Turi”.

Aunque muchos argumentan que sus predicciones son tan vagas que solo era cuestión de tiempo antes de que alguna se hiciera realidad, Turi afirmó haber sabido por adelantado lo que ocurriría el 11 de septiembre del 2001, las elecciones presidencias de Estados Unidos en 2020 y los recientes incendios forestales de Australia.

Por si todo esto no fuera poco, incluso celebró y difundió haberse curado a sí mismo del cáncer que lo aquejaba.

El francés manifestó que ha tenido cuatro experiencias de contacto extraterrestre. Según mencionó, el encuentro con su esposa ocurrió cuando la llevaba a un concurso de belleza y fueron succionados por un ovni. Aunque les borraron la memoria, él pudo reconectar con sus recuerdos de esa noche mediante hipnosis.

“Se estaban llevando el feto de nuestro hijo. Mi esposa estaba embarazada de tres meses. Hasta el día de hoy, borraron su memoria, mi esposa no lo sabe. Si le preguntas, ella dice: ‘Nunca estuve embarazada’. ¿Cómo fue posible que cortaran a mi esposa casi ocho centímetros y que se curara casi de inmediato?”, contó.

Mientras todo esto ocurría con su pareja, él fue llevado a otra habitación de la nave y fue allí cuando le colocaron el casco y descargaron a su cerebro el secreto del código cósmico.

Lamentablemente, su relación no soportó mucho más tiempo. El divorcio le “abrió la puerta” al cáncer, contó Turi. El médico rechazó la quimioterapia y prefirió curarse comiendo frutas y verduras pese a que no hay respaldo científico que concluya que esto es posible.

Al promover el método de curación cabalístico en su sitio web, escribió: “No puedes esperar vivir una larga vida sin un exprimidor y una licuadora”.

Sobre sus predicciones, él argumentó que están “bien documentadas, fechadas e indiscutibles”. “Di las fechas exactas de los ataques terroristas (del 11 de septiembre) que llevaron al FBI dos veces a mi casa”, aseveró. Finalmente, agregó: “No me lo estoy inventando”.

Cuando los agentes federales le preguntaron cómo sabía sobre los ataques en Nueva York, Turi exclamó: “Desarrollo software, estoy usando la astrología de Nostradamus”.