“Yo nací para el riesgo”: joven tiktoker se come un murciélago y casi muere por un reto

Un joven de Meru, al norte de Nairobi, en África, asombró a sus miles de seguidores en TikTok tras subir un video viral en el que se le aprecia comiendo un murciélago . Minutos antes, se le ve cocinando al animal en una sartén junto con una cebolla y un tomate.

A pesar de que ‘Aq9ine’ –como se hace llamar en TikTok- es conocido entre sus seguidores por comer animales exóticos como ratas o plantas no comestibles de su región, el murciélago le produjo problemas de salud que no había experimentado antes.

Durante una entrevista con el youtuber ‘Prince Newton’, el joven confesó que jamás imaginó que comerse a ese animal le pudiera afectar severamente su salud. “Yo nací para el riesgo y estaba seguro de que la carne de murciélago no me podía hacer daño. Muchos en África comen murciélagos y no tienen problemas”, contó.

Mira el video:

Fue así como ‘Aq9ine’ tuvo fiebre, tos y dolor de garganta, por lo que tomó la decisión de automedicarse y no acudir a un hospital, donde los médicos le hubiesen podido ayudar con el tratamiento.

Al parecer, el joven cree que por consumir marihuana se va a curar totalmente. “ Después de dos días, las cosas cambiaron. Seguiré fumando hasta que esté completamente recuperado ”, comentó durante la entrevista.

Además, ‘Aq9ine’ advirtió que no estaba en sus planes dejar de comer cosas exóticas.

Por su parte, algunos usuarios en TikTok lo han criticado por consumir este tipo de carnes y también lo señalan de ser una persona cruel, ya que muchas veces muestra a los animales vivos antes de cocinarlos.