Manda a su perrito a campamento de entrenamiento y le regresan sus restos cremados

Adriana Mondragón, una joven mexicana, vive una situación lamentable, debido a que mandó a su perrito Maple a un campamento de entrenamiento y el último viernes 8 de julio le enviaron los restos cremados de su can en una urna.

La mujer hizo una denuncia por medio de su cuenta en Instagram. En ella dio a conocer el nombre del responsable de la muerte de su mascota: Antonio Ávila López, encargado del proyecto You can dog training.

Adriana dijo que el can “tenía problemas al interactuar con otros perritos”, por eso buscó a un entrenador y encontró al sujeto. “Tuvimos varias sesiones, Maple estaba avanzando y un día nos ofreció llevarlo a su campamento. Nos platicó que a través de una terapia de inundación iba a tener mejoría. Después de mucho pensarlo, aceptamos”, contó.

Según el entrenador, lo habría mordido una serpiente. Foto: @adriwarhol/Instagram

“Maple regresó a casa. Había aprendido algunas cosas, pero —según Antonio— necesitaba reforzar lo aprendido y nos pidió llevárselo dos semanas más de campamento. Aceptamos de nueva cuenta”, añadió la joven.

Sin embargo, la segunda sesión fue diferente, ya que la mascota tenía que volver el domingo 10 de julio, eso no pasó.

“Hoy, a la 1.05 a. m., me escribió Valeria Alejandra Juárez Torres, la novia de Antonio. Me dijo que él iba de camino al veterinario porque Maple había chillado y creían que lo había picado una serpiente. A la 1.33 a. m. nos dijeron que lo habían trasladado a una clínica porque no contaban con un antiviperino y que era muy difícil de conseguir”, relató Adriana.

Ella pidió la dirección de la clínica, pero la pareja “nunca se la quiso dar”. A las 3.26 a. m., la novia del entrenador le escribió de nuevo: “Adri, no me entra la llamada. Nos dijeron que por la edad y la mordida no resistió”.

Post de Adriana en su Instagram en el que denuncia el hecho. Foto: @adriwarhol/Instagram

Valeria le indicó que lo iban a cremar, pero Adriana no lo autorizó. “Se los prohibimos”, precisó. “Salimos a la dirección en donde está su campamento porque una vez más se negaron a darnos la dirección de la clínica. A las 3.55 a. m. nos pidieron verlos en el Deportivo Xochimilco. A las 4.20 a. m. ya estábamos ahí, se bajaron de su camioneta, pidieron perdón y nos entregaron sus cenizas en una urna”, detalló.

La joven mexicana les pidió que la llevaran a la clínica, pero Valeria y Antonio se negaron. “No había fotos. No querían llevarnos con su veterinario. No sabemos si es real la manera en la que murió. No sabemos si se lo robaron o qué pasó. Ni siquiera nos entregaron su plaquita. ¿Y saben qué hicieron? Se subieron a su camioneta y se fueron, me bloquearon de WhatsApp”, agregó.

Adriana pide respuestas a los responsables. Foto: @adriwarhol/Instagram

Adriana aseguró que la cuenta en Instagram de You can dog training (@youcandogtraining) ya no aparece.

Tras su primer mensaje, ella compartió otra publicación con varias dudas sobre la muerte de Maple: “¿Quién fue el/la veterinario que atendió a Maple? ¿Por qué se negaron a llevarnos o que fuéramos? ¿Por qué no hay una foto que pruebe el accidente? ¿Por qué no nos entregaron un certificado de defunción o algo que nos comprobara su muerte? Pero, sobre todo, ¿es posible que a las 3.26 a. m. nos hayan avisado de su muerte y a las 4.24 a. m. ya tuvieran sus cenizas en una urna?”.