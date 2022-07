Cuidadores del Titanic en batalla judicial para evitar que se vendan sus objetos

Los cuidadores del Titanic, RMS Titanic Inc., con sede en Atlanta (Georgia, EE. UU.), están cerrando las escotillas, debido a una batalla judicial para evitar que cuatro objetos recuperados de su sitio de naufragio se subasten.

Una moneda de oro británica, dos billetes de banco estadounidenses y un bloque de carbón recuperados hace décadas de los escombros del gran barco cayeron por error en manos de una empresa que intenta subastarlos, así lo afirmó RMS Titanic Inc., propietaria del derechos de salvamento del barco y está demandando para detener la subasta.

RMS Titanic es el “administrador y custodio” del naufragio, y afirma en los documentos de la Corte Suprema de Manhattan que uno de sus ex ejecutivos, G. Michael Harris, se llevó los artefactos, que luego se vendieron a Mobile Grocers of America Inc. cuando Harris se declaró en quiebra.

Un billete de cinco dólares de 1907 muestra al presidente Andrew Jackson. Foto: Casa de subastas de Guernsey

El billete de cinco dólares recuperado es muy valorado por los coleccionistas, ya que fue el último billete del tamaño de una "manta de caballo" emitido como moneda. Foto: Casa de subastas de Guernsey

Harris afirmó que los cuatro artículos le habían sido obsequiados por otro ejecutivo del Titanic, George Tulloch, con quien tenía una amistad, según indicarían documentos judiciales. Sin embargo, RMS Titanic sostiene que Tulloch no tenía derecho a regalar los artefactos a nadie.

La moneda y el papel moneda se recuperaron durante una expedición de 1987 al sitio del naufragio en el Atlántico Norte, y el trozo de carbón se recuperó durante una inmersión en 1994, según el expediente legal.

Una vista previa de la casa de subastas UES Guernsey’s señaló que los artículos, anunciados como “La saga de los cuatro tesoros del Titanic”, serían parte de una venta en línea a “finales de la primavera de 2022″.

Una moneda soberana de oro del rey Jorge V de Gran Bretaña se rescató del RMS Titanic en 1987. Foto: Casa de subastas de Guernsey

Guernsey acordó suspender la subasta después de que los abogados de RMS Titanic Inc se pusieran en contacto. “Estamos esperando escuchar el resultado de esta acción legal”, dijo el presidente de Guernsey, Arlan Ettinger, a The Post esta semana.

RMS Titanic quiere que un juez lo declare propietario legítimo de los artefactos y espera su pronta devolución.

El Titanic se hundió frente a la costa de Terranova, en el Océano Atlántico Norte, luego de chocar contra un iceberg el 15 de abril de 1912. Los restos del naufragio fueron descubiertos el 1 de septiembre de 1985 en el fondo del Océano Atlántico, a unos 13.400 pies bajo el agua.

Una pieza de carbón de ocho libras quedó sin usar para alimentar el RMS Titanic. Foto: Casa de subastas de Guernsey

Siete expediciones al sitio del naufragio, en 1987, 1993, 1994, 1996, 1998, 2000 y 2004, han recuperado más de 5.000 artefactos, dice la demanda.