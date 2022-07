Estados Unidos: ¿qué estados dan licencia de conducir a migrantes indocumentados?

California: en este caso, se requiere comprobar la identidad y la residencia en este estado, así como aprobar un examen de la vista, otro de conocimientos y una evaluación práctica. La tarifa es de US$ 39.

Colorado: la persona debe mostrar un documento que compruebe su identidad (como un pasaporte o una tarjeta de identidad consular), acreditar su residencia en el estado y pasar los exámenes escrito, práctico y de la vista. La tarifa es de US$ 33.

Connecticut: lo primero es obtener un permiso de conducir por 90 días. Tras ello, debes pasar los exámenes de conocimientos, de la vista y de manejo (este último requiere un entrenamiento de 8 horas en una escuela). Se requieren también 2 formas de identificación, 2 comprobantes de domicilio en Connecticut y una prueba de no elegibilidad de la Administración del Seguro Social. La tarifa es de US$ 40 por la solicitud y US$ 84 por la licencia.