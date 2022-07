Alergia a las emociones: esta mujer de 27 años no puede reír ni llorar

Natasha Coates, una joven de 27 años nacida en el Reino Unido, padece de una misteriosa enfermedad que le ocasiona alergia a las emociones fuertes. El síndrome le ha generado migraña, picazón e hinchazón. Sin embargo, ello no ha sido un impedimento para detener sus sueños, pues es una deportista destacada en la gimnasia.

Las molestias iniciaron a los 18 años cuando fue diagnosticada con el “Síndrome de activación de mastocitos” , un trastorno inmunológico en el que paciente sufre “síntomas de alergia grave y repetidos que dañan algunos sistemas del cuerpo”, así lo dijo Natasha en una de sus frecuentes publicaciones que realiza en sus redes sociales.

De acuerdo a la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología, los mastocitos son células de la alergia causantes de reacciones alérgicas inmediatas. Estas provocan señales alérgicas que liberan sustancias llamadas “mediadores” y se almacenan en los mastocitos.

En el hospital luego de una recaída. Foto: @natashacoatesgb/Instagram

Por ello, cada vez que la joven ríe, llora o suda, debe soportar duras reacciones alérgicas como migrañas, hinchazón y picazón en el cuerpo. “Soy alérgica a las emociones fuertes. Cualquier cambio en mi cuerpo, ya sea que esté riendo, llorando, triste o estresada, puede provocar una reacción química. Ocurre casi todos los días y me han hospitalizado más de 500 veces”, declaró Natasha al New York Post.

“Cuando siento que comienza, me molesto y trato de reprimirlo, de lo contrario, reaccionaré peor, es un círculo vicioso”, contó Coates, quien habla de su enfermedad y de su familia en sus redes sociales.

Asimismo, confesó que hay productos que la afectan, tales como los artículos de limpieza, spray corporales y velas perfumadas. Además, existen alimentos que también son dañinos para ella. “Hay muchos alimentos que me llevarán al hospital y otros que, con suerte, no. Debido a las sustancias químicas que se liberan cuando estoy digiriendo los alimentos, a veces no es lo que estoy comiendo sino el proceso de digestión lo que desencadena la anafilaxia”.

En el hospital en recuperación. Foto: @natashacoatesgb/Instagram

Pese a su enfermedad, Natasha no se ha detenido en lo que le gusta hacer, puesto que practica gimnasia y ha destacado al punto de ganar 22 títulos británicos y 44 medallas británicas en la modalidad de gimnasta británica para personas con discapacidades diferentes.

“Los únicos que me dicen que deje de hacer gimnasia son los que no me entienden. Me da mucho más de lo que me quita. Las reacciones alérgicas ocurrirán de todos modos, incluso si estoy sentada en casa sin hacer nada, por lo que es mejor que esté afuera viviendo mi vida”, señaló al hacer referencia a su deporte favorito.

Cuando era niña, el trastorno no se había diagnosticado, pero Natasha asegura que “me enfermaba con frecuencia y tenía reacciones extrañas a diferentes alimentos, pero asumimos que solo era sensible”.

Natasha en sus clases de gimnasia. Foto: @natashacoatesgb/Instagram

Según la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología, en las reacciones alérgicas, “esta liberación se produce cuando el anticuerpo IgE, presente en las superficies de los mastocitos, se une a las proteínas que causan alergias, llamadas alérgenos. Este desencadenante se llama activación, y la liberación de estos mediadores se llama desgranulación”.