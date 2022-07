Cofundador de la Iglesia satánica ahora cree en Dios: “Reconocí el amor de Cristo”

Riann Swiegelaar, cofundador de la South African Satanic (Iglesia Satánica Sudafricana), cambió drásticamente de ideología religiosa al convertirse al cristianismo recientemente. A través de un video en sus redes sociales, él confirmó que “ha reconocido el amor de Cristo”.

El lunes 4 de julio, Riaan utilizó su cuenta de Facebook para publicar un video en el que contaba su nueva faceta. El exsatanista relató su historia de conversión y respondió varias preguntas de sus seguidores, que esperaban saber la razón de su decisión.

La Agencia Católica de Información brindó algunos detakkes sobre la historia de Swiegelaae. La entidad señaló que el excofundador se vinculó al satanismo en un periodo en el que se encontraba “muy quebrantado y triste”.

En ese contexto, Riaan mencionó que su conversión empezó tras un encuentro especial que tuvo con una mujer que se le acercó cuando terminó de conceder una entrevista a una emisora, cuando formaba parte de la Iglesia Satánica Sudafricana.

“Le dije: ‘No creo en Jesús y no creo que Jesucristo exista’. Porque no lo creía. Vino a mí después de la entrevista, después de que dije eso, me abrazó de una forma en que nunca he sido amado”, sostuvo.

El exlíder del templo satánico afirmó que esa fue la única vez que la mujer se le acercó y, a través de un estado en WhatsApp, se enteró de su orientación religiosa: el cristianismo.

“Nunca había visto a un cristiano mostrar tanto amor y aceptación incondicional. Pese a las cosas que dije, ella hizo eso y eso se me quedó grabado”, mencionó.

El comienzo de la conversión

Riaan Swiegelaar indicó que fue días después, cuando hacía un ritual satánico para “obtener más poder”, que encontró a Jesús. Aquel momento lo inundó en emociones sorprendentes, según relató.

“Apareció Jesús ante mí, que era extremadamente arrogante, y dije: ‘Si eres Jesús, debes demostrarlo’”, contó. Además, narró que Cristo lo “inundó con el amor y la energía más hermosa”.

El exsatanista reconoció a sus seguidores que “el reino de Dios está abierto para todos”.