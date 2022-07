Senadora demócrata de EE. UU. hace twerking parada de cabeza y pide votar por ella

Tiara Mack, de 28 años, senadora demócrata por Rhode Island, publicó el último 4 de julio, Día de la Independencia de EE. UU., un video en TikTok en el que se la ve en bikini y parada de cabeza bailando el popular paso al que llaman twerking . En el mismo invita a los electores a que voten por ella, pues espera ganar nuevamente en las elecciones de noviembre de 2022.

La legisladora también es vocal en la defensa de los derechos de las mujeres y de las personas afrodescendientes. Asimismo, usa sus redes sociales como una principal vía de comunicación, y comparte imágenes sobre su activismo con la comunidad LGTBIQ+.

Al final del video, la política sonríe y dice: “vote por la senadora Mack”. Como consecuencia de esto, recibió comentarios tanto negativos como positivos. “Todos ustedes necesitan recordar que los políticos son personas, no están obligados a comportarse como ustedes quieren, están obligados a hacer su trabajo”, decía un usuario. “No quiero escuchar tus quejas sobre cómo ‘las mujeres no son respetadas en este país’ después de esta publicación”, escribió otro.

Sin embargo, los comentarios no solo de dieron en internet, sino que fue duramente criticada por parte de sus opositores, quienes brindaron declaraciones en varios medios de comunicación, razón por la que Tiara escribió un tuit como respuesta.

“Maldita sea. Hacer twerking de cabeza realmente hace que las cuentas de Internet conservadoras y desquiciadas exploten un lunes. ¿Pueden los medios cubrir cualquier victoria política que haya tenido la senadora estatal negra más joven en Rhode Island? ¿Pueden los medios también cubrir los más de 10 proyectos de ley que patrociné? ¿El Senado nunca programó una audiencia? Como mujer negra y queer todos deberían saber la respuesta. Es no. Continuemos con su narrativa. ¿Yo? Voy a ser alegre, libre y sin molestias”, escribió.

Además, Mack creó otro video para hablar sobre cómo ese tipo de movimientos se relaciona de forma adversa con el cuerpo de las mujeres y aclara las implicancias de la decisión de la Corte Suprema del país norteamericano en la vida de las mujeres afrodescendientes.

“Hay algo muy raro y preocupante sucediendo en los Estados Unidos con respecto a la autonomía corporal, especialmente cuando se trata de comunidades históricamente marginadas; me refiero a mujeres, personas con útero, jóvenes intersexuales y personas trans. Yo, como una mujer negra, siempre he sabido que mi cuerpo no es mío y será politizado, criticado y bajo el escrutinio. Ahora, tras la revocación de Roe vs Wade, muchas mujeres blancas se están dando cuenta de que su cuerpo tampoco es suyo...”, dice en el clip.

Anteriormente, la congresista lideró un proyecto de ley para educar a los niños en “educación sexual queer, inclusiva y basada en el placer”.

La joven política resaltó que el respeto no está vinculado con cómo se vista o con lo que haga. “A mis electores les encanta que sea una persona real y divertida y no un robot”, indicó.

Mack está en la campaña para ser reelecta en el Congreso en el Distrito 6 en Rhode Island. La elección primaria será el 13 de septiembre y la general, el 8 de noviembre.