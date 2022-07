Joven vestido de Darth Vader protesta contra competencia anual de hot dog en EE. UU. y es noqueado

Joey Chestnut, joven estadounidense de 21 años, protestó durante el concurso de comer hot dog por los derechos de los animales y fue noqueado por uno de los participantes, posteriormente la Policía lo retiró del lugar, así lo informó The Post el pasado martes 5 de julio. El evento tuvo lugar el 4 de julio en Coney Island, por el Día la Independencia de los Estados Unidos.

En una entrevista con el medio mencionado, días después de haber comido 63 perritos calientes en la competencia anual , Chestnut, el ganador del concurso, recordó sentirse “confundido” cuando vio al “niño loco” con una máscara de Darth Vader.

“Estaba confundido. Cuando se puso frente a mí no sabía si me iba a atacar. Hubo un poco de pánico, y por eso lo agarré, y no estaba seguro, no sabía cómo iba a resultar todo. Simplemente sucedió muy rápido. Lo agarré, luego se cayó y pude volver a comer, y me sentí realmente aliviado de que no tomó tanto tiempo. Creo que fue un total de como cuatro segundos”, dijo Chestnut, quien logró su victoria número 15 este año.

Chestnut envolvió al manifestante en una llave de cabeza después de que subió al escenario. Foto: New York Post

El competidor explicó su decisión de atacar al manifestante de 21 años, que llevaba un cartel que decía lo siguiente: “Exponer la estrella de la muerte de Smithfield”, en lo que era una protesta contra el proveedor de carne de cerdo.

Cuando se le preguntó por qué le hizo una llave de cabeza al intruso en lugar de emplear una táctica más suave como un empujón, Chestnut indicó que “si lo empujaba, se me habrían caído las salchichas de las manos”.

“Tenía un uso limitado de mis manos. Estoy bastante seguro de que tenía algo en ambas manos, ya sea un bollo o un hot dog”, continuó.

El comedor profesional, de 6 pies y 1 pulgada de altura y más de 235 libras de peso, se dio cuenta de que el joven no representaba ningún peligro para él. “Cuando corrió hacia mí y lo vi, me asusté por un segundo, pero tan pronto como lo agarré, me di cuenta de que era muy pequeño y, por la forma en que cayó al suelo, pensé: ‘Oh, él es prácticamente un niño. Hubo un shock inicial. Todo salió bien. Él no era realmente una amenaza. Era solo un niño loco”, mencionó el hombre.

Chestnut describió al manifestante, un joven de 21 años, como un “niño loco”. Foto: New York Post

Chestnut confesó que se sintió un poco mal luego de atacar al joven. “Me sentí un poco mal”, dijo. “Fue solo una situación desafortunada”.

La maniobra ultrarrápida nunca la había practicado en un entorno así. El autodenominado ‘Nerd de la banda’ nunca ha luchado de manera competitiva en la escuela secundaria, ni ha practicado artes marciales, le señaló a The Post. “Solo tres hermanos”, bromeó Chestnut. “Todos luchamos cuando éramos niños”.

El perenne campeón de masticación y nativo de California sostuvo que disfrutó de la competencia de 2022, a pesar de la extraña interrupción. “Fue un gran día, fue genial estar de vuelta en Coney Island comiendo y espero con ansias el próximo año”.