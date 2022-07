Hombre dejó a su esposa por una refugiada ucraniana que luego enfermó y perdió la vista

Sofiia Karkadym, de 22 años. se mudó a la casa de una joven familia en Bradford, West Yorkshire, Inglaterra. Así, 10 días después de estar viviendo con ellos, la madre de los dos niños del hogar, la acusó de haberse fijado en Tony Garnett, el padre de familia.

La joven ucraniana preparó sus maletas para irse de la casa. Sin embargo, Lorna, la mujer que la había cobijado, se dio cuenta de que su esposo estaba involucrado con ella cuando este salió siguiendo a Sofiia hasta la puerta de la casa. Pasaron algunos días y Tony terminó con la madre de sus hijos para posteriormente irse a vivir con su nueva novia.

La nueva pareja se enfrentó a diferentes insultos y cuestionamientos en redes sociales entre sus conocidos. “La gente la pinta como una villana que ha venido al Reino Unido y ha robado a un británico. Nada más lejos de la realidad. Fue una decisión mutua”, explicó Tony al medio The Sun.

Sofiia y Tony en sesión de fotos. Foto: NB Press

A pesar de las críticas, ambos permanecen unidos. En la actualidad, Sofiia afronta una enfermedad que los ha hecho replantearse la decisión de estar juntos.

La joven ucraniana y su infección ocular

La joven huyó de la ciudad de Lviv durante el conflicto armado entre su país y Rusia. Al viajar hasta Alemania, sufrió una infección ocular que se agravó con su llegada a Reino Unido.

Actualmente la joven sufre una enfermedad ocular y ya se sometió a cirugía. Foto: NB Press

Ahora tiene una ceguera parcial con una larga lista de recomendaciones que los médicos le elaboraron para su tratamiento. Sofiia incluso se sometió a una operación a fin de devolverle la visión.

“He dejado de trabajar para convertirme en su cuidador a tiempo completo. No recibo nada por cuidarla, porque ella no solicita prestaciones. Es lo correcto, no puedo ser un hombre sin cuidar de mi mujer”, indicó Tony a Metro.co.uk.