OnlyFans: exenfermera se vuelve rica vendiendo fotos de sus pulgares flexibles

Allie Rae es una exenfermera de 38 años que se ha visto beneficiada por los gustos extraños que algunas personas tienen en OnlyFans, topándose con el lucrativo mercado de vender contenido de sus dedos. Esto va desde fotos simples hasta videos personalizados mostrando como dobla sus pulgares con gran destreza.

Rae era una enfermera que era parte de la unidad de cuidados intensivos neonatales de un hospital de Boston (Estados Unidos), hasta que dejó su empleo en 2021 después de que sus superiores encontraran su página de OnlyFans y se opusieran a su trabajo en la plataforma.

“Rápidamente empecé a hacer seis cifras mensuales y llegué a más de un millón en mi primer año”, dijo la mujer que ahora vive en Florida.

Sin embargo, la carrera de Rae dio otro giro inesperado pues, además del contenido habitual que compartía, le comenzaron a solicitar material de sus pulgares, lo que inauguró otra línea de ingresos para ella.

“Las cosas del pulgar empezaron el mes pasado. Un tipo me escribió porque vio lo flexibles que eran mis pulgares en mis historias de Instagram y en TikTok. Dijo que tenía un gran fetiche por los pulgares y que los míos eran muy raros y flexibles”, contó a The New York Post.

“Gané otros 8.000 dólares este mes solo por subir fotos y videos de mis pulgares en un volante, conduciendo, sosteniendo cosas, etc. En los últimos 30 días, he hecho 13.000 dólares. Es una locura, pero creo que es muy divertido”, agregó.

Pese a esto, Rae reconoce que hay límites que no está dispuesta a cruzar.

“(Un hombre) quería mis molares y mis dos dientes delanteros. Afirmó que era un ‘recolector de dientes’ de muchas celebridades y modelos. Fue muy insistente acerca de que los ‘sacaría profesionalmente’”, concluyó.