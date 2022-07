Fue a cortarse el cabello y su estilista notó algo que le salvó la vida: “Realmente me asustó”

Lee King fue a la peluquería de su mejor amiga Ricci Jess, en la ciudad de Perth (Australia), para hacerse un corte de cabello, sin imaginarse que aquello la ayudaría a descubrir un problema de salud potencialmente grave: una inusual mancha de color azul en el cuero cabelludo que podría haber puesto su vida en riesgo.

Yahoo Australia reveló que inicialmente la mujer creyó que su hijo la había pintado mientras dormía. “Pensé que Lucas había dibujado con un crayón azul en mi cabeza”, contó. Sin embargo, Jess le recomendó que fuera a ver a un doctor.

El dermatólogo le dijo a King que la extraña mancha no era obra de su travieso hijo, sino más bien un extraño lunar llamado nevus azul (blue nevus), algo que dijo no haber visto nunca en sus casi 30 años ejerciendo como doctor. “Realmente me asustó”, le dijo la mujer al diario británico Mirror.

La australiana considera que fue muy “afortunada” por haber detectado la marca en su piel a tiempo, pues su rápido crecimiento podría haber significado que se estaba volviendo maligna.

“Desarrollé un nevus azul del tamaño de una pieza de 20 centavos en seis meses. Cualquier cosa que crezca tan rápido en tu cabeza no es ideal, así que estaba bastante preocupada”, añadió.

King se sometió a tres operaciones para quitarse completamente el lunar, por lo que hoy en día, el mismo ya no existe en su cuero cabelludo. “Soy una persona positiva y traté de mantenerme positiva, pero algo así en tu cabeza, cerca del cerebro, te asusta un poco”, señaló.

“El corte de pelo me salvó la vida”, aseveró Lee.

Los médicos le dijeron que el nevus azul puede ser causado por la exposición de la piel a luces intermitentes. Aparentemente, el lunar se relacionó con su contacto al sol mientras manejaba.