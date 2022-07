Dmitry Kopylov, el pedófilo que secuestró a un niño y lo encerró 52 días en un sótano

Un pedófilo fue condenado a 19 años de prisión por secuestrar a un niño de 7 años que bajaba del autobús escolar, mantenerlo como rehén en un sombrío sótano durante 52 días y abusar sexualmente de él. La Policía rusa difundió el rescate a través de Facebook.

Dmitry Kopylov, de 28 años, fue encarcelado en un penal de máxima seguridad luego de ser acusado de 62 delitos separados contra este pequeño y otra víctima anterior que no fue rehén.

El video viral muestra el escalofriante sótano de techo bajo con paredes impregnadas de humedad, construido especialmente para albergar a un menor.

PUEDES VER: Periodista rusa que denunció masacre durante invasión a Ucrania fue llevada a un psiquiátrico

Delitos aberrantes y condena

Los delitos de Kopylov incluían “cometer sodomía y otros actos sexuales contra un menor”, así como la difusión de material de explotación infantil. Estos se remontan hasta el año 2015 .

Según Daily Mail, un juez ordenó que el abusador debe someterse a tratamiento psiquiátrico mientras cumple su condena de 19 años y 11 meses en una prisión de alta seguridad.

Cuando agentes fuertemente armados irrumpieron en el edificio, el sospechoso estaba sentado con el niño en un sofá. Foto: DayliMail

El día del rescate

El niño fue rescatado y reunido con sus padres en noviembre de 2020, luego de un aviso de Interpol basado en Inteligencia.

En la grabación de Facebook se aprecia cómo las fuerzas especiales rusas atravesaron una puerta de acero y rompieron una ventana para ingresar a la guarida donde el pequeño estaba secuestrado: un sombrío sótano con paredes impregnadas de humedad.

Según cuentan, el niño comenzó a “reír de alegría” cuando vio a los oficiales entrar, pero inmediatamente se “puso a llorar desconsoladamente”.

Mira el video:

Atrapado por la Deep Web

Kopylov fue descubierto tras jactarse de tener secuestrado al niño en los chats entre pedófilos en la Deep Web.

En la propiedad había un espeluznante búnker subterráneo con una cama estilo cárcel, el cual fue insonorizado para que nadie escuche lo que pasaba debajo de la casa, ubicada en Makarikha, región de Vladimir, a unos 300 kilómetros de Moscú.

Cuando los agentes entraron, se encontraron al sospechoso sentado con el niño en un sofá.

Kopylov fue atrapado después de jactarse de tener al niño en chats entre pedófilos. Foto: DayliMail

PUEDES VER: Al menos 18 muertos por misiles mientras Rusia asedia Lisichansk

Declaraciones del abusador

Kopylos declaró a Vesti Tv en la corte que sentía “remordimiento” por sus crímenes. “Me gustaría disculparme con mis víctimas. No me comporté como un ser humano, simplemente no tuve otra opción”.

Cuando se le preguntó por qué secuestró al niño, el pedófilo explicó: “No podía soportarlo más. Quería un hijo desde hace demasiado tiempo”. Kopyloz es hijo de un electricista y una maestra de jardín de infantes, ambos ya fallecidos.