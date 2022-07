Una misteriosa mujer que portaba la máscara del personaje de ficción Michael Myers fue filmada durante la transmisión en vivo de una pareja, cuando de repente agresivamente los reprendió y atacó.

Clarence Kang y Angie Mendoza, streamers de Twitch, contaron que se encontraban en Buona Vista, Singapur, y fueron interrumpidos bruscamente por una desconocida que vestía un antifaz de Halloween de bajo costo. Esta generó incomodidad en ambos al patear sus alimentos.

“No se supone que hagas esto aquí. Apaga la cámara antes de que llame a la Policía. Te patearé. ¿Quieres que te patee el trasero?”, exclamó la anónima en el video.

Después, Kang trató de encogerse de hombros diciéndole “que tuviera un buen día”. No obstante, la mujer se acercó y les tiró la comida y las bebidas empaquetadas.

“Nos sentimos conmocionados. Al principio, pensamos que era una broma, porque obviamente todavía puedes ver mi sonrisa en la cara. Después de que pateó la comida, realmente me enojé porque esta comida es muy significativa para nosotros”, dijo Angie Mendoza al medio asiático Coconuts, y añadió que la comida era un regalo de los espectadores, el cual iban a llevar a casa para disfrutar.

Video: @ClarenceKang83

“Este es el tipo de contenido que no quiero. Pero realmente de la nada apareció… Por supuesto, no puedo acercarme a ella, no puedo tocarla; soy un hombre”, dijo Kang en su en vivo.

Es por ello que, impresionados con su irracional conducta, la pareja decidió llamar a la Policía. Un transeúnte llegó para inmovilizarla antes de que llegaran las autoridades y se hicieran cargo de la situación. A pesar de ello, la mujer hacía extraños sonidos y en un momento hasta se echó a cantar.

Finalmente, con la aparición de la Policía local, llegaron a intervenir a la enigmática mujer y le dijeron a Mendoza que el asunto estaba en sus manos. Aun así, la pareja dijo que era la primera vez que sucedía algo como eso y que los oficiales nunca se comunicaron con ellos sobre lo ocurrido con la mujer.

El personaje de ficción Michael Myers es famoso por ser un asesino en serie en las películas de Halloween, por lo que la apariencia de la fémina llamó la atención.