Ricky Martin se encuentra atravesando una difícil situación legal tras ser denunciado por una presunta violencia doméstica, en Puerto Rico.

La demanda contra el cantante se produjo con respaldo en la Ley 54, la cual protege a las víctimas de violencia familiar en dicho país. Su situación legal se complicaría aún más tras la emisión de una orden de alejamiento en su contra.

Emiten orden de alejamiento contra Ricky Martín

La Policía de Puerto Rico confirmó el sábado 2 de julio que inició la diligencia de una orden de alejamiento contra Ricky Martin por una de denuncia apoyada en la Ley 54, creada para la prevención e intervención ante casos de violencia doméstica.

Al tratarse de un caso que involucra esta norma legal, la Policía de Puerto Rico no puede revelar el nombre de la parte peticionaria.

La orden fue expedida por la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, tras una solicitud exparte, según el comunicado de la Policía.

No han trascendido los detalles de la denuncia ni información sobre el presunto caso de violencia doméstica.

Ricky Martín es denunciado por violencia doméstica. Foto: El Nacional

Policía no da con el paradero de Ricky Martin

Como se sabe Ricky Martin, cuyo nombre real es Enrique Martín Morales, está casado desde 2017 con el artista de origen sirio Jwan Yosef y tienen cuatro hijos.

Tras la emisión del documento, un contingente policial se dirigió hasta el exclusivo vecindario El Dorado, donde vive el cantante, para ejercer la orden.

Según informó el portavoz de la Policía a la agencia Associated Press, Axel Valencia, al llegar al lugar, no pudieron contactar a Ricky Martin. “Por el momento, la Policía no ha podido dar con él”, comentó Valencia.