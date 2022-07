Mocha Celis, la primera escuela para personas trans del mundo

Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis es una escuela secundaria gratuita, fundada en 2011 en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Cuenta con más de un centenar de estudiantes cada año, de entre 16 y 60 años.

En diciembre de 2014, la primera promoción del secundario del colectivo trans Mocha Celis de la ciudad de Buenos Aires, la primera escuela trans del mundo, recibió en el Ministerio de Educación de la Nación sus diplomas y medallas de finalización de estudios.

“Hablo en nombre del Estado nacional para decirles que estamos orgullosos de que este acto se realice en este Ministerio. Es parte de la reparación que ustedes merecen. Estamos celebrando la igualdad de un Estado que los abraza y lucha contra los estereotipos”, manifestó el ministro de Educación de aquel entonces (2014), Alberto Sileoni.

Manu Mirelles, activista LGTBIQ+ y secretaria administrativa de la Asociación Civil Mocha Celis. Foto: Infobae

El Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis La Mocha tiene “la misión de promover la inclusión de personas trans/travestis en la educación formal para subsanar la discriminación estructural que enfrentan”, se explica en el sitio web.

“Nace del cruce del activismo travesti/trans y la tradición educativa de los bachilleratos populares. La Mocha forma líderes que potencian el movimiento trans y promueve la integración en la fuerza laboral”, agrega.

“Muchísimas estudiantes nos han dicho: `Por primera vez me miran a los ojos, me llaman por mi nombre y me tratan con respeto´. No sabés la tortura que es estar en un secundario o en una primaria y que te llamen por un nombre que no es tu nombre. Que tu familia te diga por un nombre que no es tu nombre, o que te traten con pronombres masculinos cuando te sentís identificada con los pronombres femeninos. El nivel de tortura, de daño y de violencia que se ha ejercido y se sigue ejerciendo contra las personas travesti/trans es inimaginable. Cada egresade es salvarle literalmente la vida”, dice Manu Mireles, activista trans no binario y secretaria académica del bachillerato.

El nombre de la institución proviene de Mocha Celis, una travesti tucumana que trabajó con Lohana Berkins en la zona de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. Fue asesinada de tres tiros por la Policía en una situación aún no esclarecida.

Lohana cuenta que Mocha no sabía leer ni escribir. “Cuando estábamos en los calabozos había otra ‘trava’ súper erudita, y yo le dije: ‘Aprovechemos que estamos adentro y enséñale a Mocha. Pero hazlo de manera que ella no se sienta menos’“.

La escuela Mocha desempeña un documental que recoge las vivencias de los integrantes del Bachillerato. El mismo fue declarado de interés para la comunicación social y cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

La Mocha también produjo dos libros: “La revolución de la mariposas” con el Ministerio Público de Defensa; y “Travar el saber” con la UNDAV, Universidad de Madres de Plaza de Mayo y UNLP.

Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad en 2019, visitó la escuela, ubicada en av. Federico Lacroze 4181, y reconoció el proyecto donde “también tejen redes, construyen familia y sostienen a muchos integrantes de la comunidad, sobre todo en este año de contexto de pandemia”.