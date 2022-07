McDonald’s deja ‘traumatizada’ a una clienta vegetariana tras confundir su orden

Charlotte Sunshine quedó ‘traumatizada’ luego de comer carne por primera vez debido a una desafortunada confusión en un McDonald’s. Su novio, Calum Donaghy, hizo una orden vegana en el local de Corstorphine, Edimburgo (Inglaterra), pero cuando la joven comenzó a masticar la hamburguesa, se dio cuenta de que la misma estaba hecha de pollo.

Charlotte le dijo al portal Glasgow Live que el suceso la dejó “vomitando y llorando” durante horas después de haber dado la primera mordida a su comida. Ella, al tener padres veganos, nunca había comido carne en su vida.

La mujer recurrió a sus redes sociales con premura y publicó una serie de tuits criticando duramente a McDonald’s por el descuido. Sin embargo, pese a las disculpas de la empresa y el reembolso de su orden, ella dice no haber quedado satisfecha.

Charlotte considera que ser vegetariano o vegano está infravalorado por la sociedad y que estas creencias deberían ser “tan importantes como las religiosas”.

“Cuando supe que era pollo, de repente comencé a sentirme realmente mal en el lapso de unos minutos. Inmediatamente, me eché a llorar y me sentí físicamente enferma. Tenía mucha hambre y ansiaba comerlo. Le di un mordisco y luego, cuando tragué, me di cuenta de que no era lo que esperaba morder”, dijo Charlotte.

Ella agregó: “Como nunca la he comido, realmente no registré que sabía a carne porque no sé a qué sabe. Sabía similar a Quorn, pero el vegetariano deluxe no sabe así (…). Me traumatizó. De hecho, hice que Calum (su novio) viniera a buscarme porque no quería estar sola y necesitaba algo de apoyo moral. Él también estaba molesto”.

Un portavoz de McDonald’s dijo que se encuentran haciendo las investigaciones necesarias para saber que ocurrió con el pedido de la joven, pues dicen tener procedimientos internos que no habrían sido respetados.

“Es peligroso. Si estás etiquetando mal los alimentos, entonces también podría ser algo alérgico para alguien. Sé que el pollo no es una alergia común, pero como nunca lo había comido, podría haber sido gravemente alérgico a él. Podría haber sido hospitalizada”, concluyó.