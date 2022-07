Madre engríe a su hijo con chupón de 1.200 dólares mientras recibe ayuda social del Gobierno

Kasey Akram recibe ayuda social por parte del Gobierno británico, debido a que no cuenta con un trabajo estable, pero esto no la detiene a la hora de hacer excéntricas compras para su bebé, que van desde una cadena Versace de 907 dólares, hasta un chupete de oro macizo de 1.200. La autodenominada ‘Madre de tiempo completo’ no puede ocultar lo mucho que ama engreír a su único hijo, de tan solo un año.

“Tan pronto como tuve a mi pequeño, mi obsesión dejó de ser sobre cómo me veía yo y pasó a ser sobre mi hijo. Es el niño más encantador del mundo y me he peleado con amigos por cuánto he gastado en él (…) Puedo usar ropa de un centro de caridad mientras él usa una camiseta de 60 dólares y, es más, si tuviera la opción, caminaría desnuda para que él pueda usar lo que quiera”, contó la mujer al medio británico The Daily Mail.

“Lo que le gusta, lo obtiene, y si no puedo pagarlo, llamo a su padre y obtengo el dinero. No estoy trabajando en este momento, todo esto lo hago por beneficios (ayuda del Gobierno) y lo que me da mi expareja”, agregó.

Kasey, quien ha trabajado en el pasado como bailarina y modelo, reveló que nunca había tenido interés en tener un hijo, hasta que quedó embarazada en 2020. Desde entonces, el pequeño se ha vuelto el centro de su universo y toda su rutina diaria gira en torno a él.

El día a día de este mimado niño consiste en recibir su desayuno en la cama a primera hora, ser bañado con leche y miel al menos dos veces por semana y recibir un masaje para bebés mientras mira “Peppa pig” en el televisor de su habitación. Además, recibe un corte de cabello cada 15 días y una mini pedicura en el salón al que asiste su madre.

Kasey adora comprarle joyería, pero solo de oro macizo, debido a que ella es alérgica a cualquier otro metal y asume que su retoño también. La adoración que siente hacia su bebé es tanta, que cuando la cama donde dormían se rompió, decidió comprarle una con forma de tractor, mientras ella continuó durmiendo sobre un colchón en el suelo.

“Cuando finalmente se case, su esposa me va a odiar. Su papá siempre dice que cuando cumpla 18 años tendrá novia y se mudará, pero yo digo que no, que tendremos literas cuando sea muy mayor para compartir cama conmigo”, señaló.

Kasey dice no escatimar en ninguna de sus compras, y que cualquier cosa que su hijo le pida, ella se lo da. “El último par de zapatos que me compré fueron chanclas Primark de noventa peniques, el mismo día que le compré a él zapatillas Gucci”.

“Si quiero gastar el dinero en mi hijo, esa es mi elección, no me importa si camino con los zapatos de Primark siempre que mi príncipe tenga los mejores”, concluyó.