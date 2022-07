De no creer: joven se graba haciendo trend de TikTok en medio del funeral de su familiar

La plataforma más utilizada de los últimos años ha catapultado a la fama a varios artistas que pugnan por convertir sus melodías en trends de baile o composiciones audiovisuales. La fórmula está en tener una melodía que capte a los usuarios, y que estos no se queden sin hacer el movimiento en tendencia.

Un claro ejemplo de esto lo demuestra un video de TikTok donde se aprecia a una jovencita bailar frente a su móvil, que permanece reposado en un mueble, con un esmero increíble. Sin embargo, los movimientos de la chica no son los que asombran, sino el contexto: está en el funeral de su primo.

El video, que cuenta con más de 1 millón de visualizaciones, muestra cómo asistentes con trajes negros se encuentran de pie y en silencio en el lugar, mientras que la joven realiza los pasos del trend.

Fue el usuario apodado malteadababeada quien compartió la polémica situación ocurrida el miércoles 29 de junio; y con pocos días de publicado, el material se ha hecho viral.

Por supuesto, los comentarios de internautas no se hicieron esperar. Muchos de ellos criticaron a la adolescente y le recomendaron saber identificar las situaciones. No obstante, también pidieron a la dueña del video no hacer Tiktoks en un momento tan delicado.

Otro comentarios se mostraron más jocosos. Algunos hicieron alusión al velorio y otros apuntaron al supuesto cariño de la niña hacia el fallecido.

“El duelo es diferente para cada persona”, “Se veía que querían mucho al tío”, se leía en las redes.