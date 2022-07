Inseguridad en Latinoamérica: 38 ciudades figuran entre las 50 con más homicidios del mundo

La inseguridad sigue siendo uno de los problemas más sensibles en Latinoamérica. La ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Jurisdicción Penal elaboró el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo y 38 pertenecen a la región. La relación está ordenada en la cantidad de homicidios por cada 100.000 ciudadanos.

El registro solo comprende a ciudades con más de 300.000 habitantes y no considera a los países que sufren conflictos bélicos, como Rusia, Afganistán, Israel, Siria o Yemén. “La mayoría de las muertes violentas no corresponden a la definición universalmente aceptada de homicidio, sino a muertes provocadas por operaciones de guerra”, menciona la ONG en su informe. Tampoco fue incluida Venezuela, ya que no tienen forma de realizar la medición.

México es de lejos el país con mayor tasa de asesinatos: Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada y Uruapan ocupan los ocho primeros puestos. En total, son 18 las que aparecen en la lista.

La ciudad más peligrosa es Zamora, debido a que registró 610 crímenes fatales a pesar de contar con únicamente 310.000 habitantes, por lo que se obtuvo un promedio de 196 homicidios por cada 100.000 personas. Por su parte, Tijuana es la que registró más asesinatos en general, ya que tuvo 2.124 el último año.

Mexico, Colombia y Brasil son los países con mas cantidad de ciudades en la lista. Foto: Infobae

¿Cuál es la tasa de homicidios en Perú?

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú reportó 356 asesinatos entre enero y marzo. Al seguir ese promedio, el país podría llegar a 1.427 homicidios en todo el año, lo que significaría una tasa de homicidios de 4,3 por cada 100.000 ciudadanos.