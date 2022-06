Cuerpo en descomposición es hallado debajo del sofá en un apartamento en EE. UU.

El cuerpo podrido de un hombre fue encontrado debajo de un sofá en un apartamento de Queens, en el estado de Nueva York (Estados Unidos), este 30 de junio. La Policía local declaró que parece que estuvo muerto durante semanas.

Un vecino en el edificio ubicado en la Av. Jamaica, cerca de 77th St. en Woodha, se quejó con el propietario de un mal olor proveniente del apartamento. El dueño hizo la llamada a la Policía alrededor de la 1.00 p. m.

La comisaría 102 de Richmond Hill respondió a una llamada al 911 por un mal olor en el lugar que quedaba a solo un par de cuadras al sur del cementerio Cypress Hills y pudieron ingresar al “apartamento de preocupación”, según la Policía de Nueva York.

Una vez dentro de la casa de Woodhaven, que se encuentra sobre una tienda junto a las líneas elevadas del metro J y Z, los oficiales descubrieron el cuerpo de un hombre que estaba metido debajo de un sofá de la sala de estar. El cadáver presentaba traumatismo en la espalda.

Personal médico realizó algunas revisiones al hombre, quien fue declarado muerto en la escena. Debido a que el cuerpo estaba tan descompuesto, los investigadores creen que pudo haber estado sin vida por aproximadamente dos semanas.

Asimismo, el jefe de la Policía manifestó que se encuentran trabajando para identificar al occiso. En tanto, el médico forense de la ciudad realizará una autopsia para determinar cómo murió.

Su conexión con el apartamento no se supo de inmediato, las videos de vigilancia del área se vienen revisando para determinar cómo terminó en el lugar. Las investigaciones continúan en curso, ya que la Policía no tiene suficiente información sobre las circunstancias de la muerte, por lo que no se han hecho arrestos.