Bélgica: detectan brote de salmonela en la fábrica de chocolate más grande del mundo

Este jueves 30 de junio, la usual producción de la planta de chocolate más grande del mundo y que pertenece a la empresa suiza Barry Callebaut, ubicada en la ciudad belga de Wieze tuvo que ser paralizada luego de que se encontraran brotes de contaminación con la bacteria salmonella.

Korneel Warlop, portavoz de la compañía, comunicó a los medios de prensa que todos los productos elaborados desde la prueba habían sido bloqueados. Actualmente, la fábrica producía lotes de chocolate líquido al por mayor para 73 clientes diferentes, en su mayoría, de la industria de golosinas.

“Barry Callebaut se está comunicando actualmente con todos los clientes que pueden haber recibido productos contaminados. La producción de chocolate en Wieze permanece suspendida hasta nuevo aviso. La seguridad alimentaria es de suma importancia para Barry Callebaut y esta contaminación es bastante excepcional.”, señaló el empleado. Asimismo, Warlop informó que, hasta el momento, no se ha tenido reportes de consumidores infectados con salmonelosis.

Por otro lado, el funcionario también indicó que los productos contaminados aún se encuentran en la planta, a la espera de la apertura de una investigación por parte de la agencia belga de seguridad alimentaria AFSCA.

Si bien la fábrica de Wieze no produce chocolates para venderlos directamente a los consumidores, la empresa no tiene motivos para creer que los productos hayan llegado a tiendas. Aun así, pidieron a todos sus clientes no enviar ningún producto que haya sido elaborado desde el pasado 25 de junio en adelante.

Hace unas semanas, Bélgica cerró la planta de producción de la empresa italiana Ferrero, ubicada en la ciudad de Arlon, productora de los huevos Kinder, tras presentar contaminación con salmonella.