Mexicanos comen en plena calle de Japón y los confunden con mendigos: “¿Necesitan dinero?”

Las costumbres de una región no son las mismas que en otros lugares, y eso lo aprendieron unos mexicanos que fueron confundidos con vagabundos cuando se sentaron en plena calle para ingerir sus alimentos. El incidente ocurrió en Japón y fue viralizado en redes sociales.

La cuenta caz.hl de TikTok compartió la reacción de varios ciudadanos japoneses que quedaron asombrados al ver al grupo de amigos comer en la calle. La usuaria relata que incluso preguntaron a la dueña de la tienda si se podía comer afuera y, al recibir una respuesta afirmativa, procedieron a alimentarse.

“En la mayoría de los Seven Eleven hay lugares para comer ahí mismo, pero como en el local no había, nos sentamos afuera”, aseguró la tiktoker, quien además dijo que una de las razones por las que no es común ver a personas comer en las calles es por la higiene.

También expresó que comer en la vía pública “te hace ver como una persona vagabunda”. Por ese motivo, un policía, al confundir al grupo con indigentes, preguntó si necesitaban dinero.

“Nosotros estábamos cansados y por eso nos sentamos para comer. Llamábamos la atención de todos, algunos se nos quedaban viendo. Hasta que un policía se nos acercó para preguntar si necesitábamos dinero”, indicó.

El video cuenta con cerca de 100.000 reproducciones. En alguno de los comentarios se lee: “Imagínate cuando vienen a México”, “Nosotros con nuestra caguama y nuestro taco placero sentados en la banqueta”, “en México comemos caminando, comemos en el carro, comemos en el metro, comemos en la banqueta, donde sea”.