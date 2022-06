Se despierta sin recordar sus últimos 23 años: “Creo que mi esposo es un secuestrador”

Inglaterra. Chloe Barnard (29 años) sufre de una amnesia tan grave que olvida lo que vivió en los últimos 23 años de su vida. Incluso, piensa que su esposo es un secuestrador, por lo que él, de manera cariñosa, debe recordarle quién es todos los días.

La joven padece de una condición cerebral rara. Se piensa que fue desencadenada por un derrame cerebral. Algunas veces despierta creyendo que es una niña de 6 años, otras una adolescente. Además, llama pedófilo a su pareja James que tiene 39 años, según Mirror.

Chloe, que vive en Leicestershire, Gran Bretaña, a veces ha llegado a amenazarlo con una llave inglesa, pero de alguna manera logra mantenerla tranquila hasta que sus recuerdos regresan cada día.

“Una noche, bajé las escaleras, no reconocí la casa, pero pensé ‘debe ser mía porque hay una escalera y solo tengo seis años. Mi pareja estaba en el sofá con el perro, que yo sabía que era mío. Me senté en las escaleras y dije ‘¿quién eres tú y quién es el perro? Quiero a mi mami y a mi papi’”, afirmó la joven.

“Él sabía qué hacer y no entrar en pánico. Me llevó de vuelta al piso de arriba y se metió en la cama completamente desnudo y me dijo que me metiera en la cama. Le dije que no me iba a meter en la cama con un pedófilo y que quería a mi mamá ”, continuó.

“Traté de llamar a la Policía, pero tomó mi teléfono. No quería que me tocara. Tomé una llave inglesa para saber que podía lastimarlo si era necesario. Me preguntó qué iba a hacer con él y le dije que si se acercaba a mí, lo golpearía (...). Cuando me desperté a la mañana siguiente, estaba totalmente bien”, continuó el relato.

Chloe Barnard de pequeña, antes de tener amnesia. Foto: Kennedy News and Media

Cuando creía que su esposo era un secuestrador

En otra ocasión, Chloe volvió a tener 16 años. Cuando se despertó, le preguntó a su pareja quién era y él de inmediato reconoció que estaba teniendo un episodio.

“Quería creerle, pero no lo hice y fue muy difícil para mí. Le dije que necesitaba orinar, así que paramos en un servicio y yo estaba en la fila para ir al baño y estaba mirando al personal detrás de él hasta llamar su atención sin que James lo notara”, contó.

“Quería que llamaran a la Policía. Pensé que me estaba secuestrando . Un miembro del personal me preguntó si estaba bien y le dije que no estaba segura. No conocía al conductor, pero recordé las palabras de mi madre que me dijo que estaba bien y no lo hice”, mencionó Chloe.

Luego de ese episodio, mientras su novio trabajaba, ella se quedó durmiendo en el vehículo. Al despertarse, ya “tenía 19 años” y reconoció a su pareja pues “salían desde los 18″.

Chloe vuelve a “ser pequeña” luego de experimentar episodios de estrés y cansancio. Foto: Kennedy News and Media

¿A qué se debe?

Chloe suele tener episodios como este cada dos meses. A pesar de que los médicos sospechan que puede vincularse con el derrame cerebral que tuvo cuando tenía 19 años, generalmente se desencadenan en momentos en los que siente mucha presión.