La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) consideró, este lunes 27 de junio, “insuficiente” la reducción en US$ 0,10 en los precios de los combustibles, que ya se encuentran congelados y que fue anunciada el último domingo por el presidente Guillermo Lasso.

En un mensaje a la nación, Lasso precisó que el precio de la gasolina Extra y Eco País, de 85 octanos, bajará de US$ 2,55 a US$ 2,45 por galón (3,7 litros), mientras que el diésel se reducirá de US$ 1,90 a US$ 1,80 por galón.

La bajada del coste era una de las principales demandas de la Conaie, que el 13 de junio comenzó una movilización que se ha caracterizado por el corte de carreteras, el bloqueo de vías, que ha provocado problemas de abastecimiento en ciertos sectores, y en la que se han registrado hechos violentos como la quema de unidades policiales y el daño a vehículos de las fuerzas del orden, entre otros.

El mandatario ecuatoriano no hizo mención al precio de la gasolina Súper de 92 octanos, la única que tiene el precio liberalizado y que actualmente cuesta alrededor de US$ 4,50 por galón.

La Conaie cree que el anuncio de Lasso es “insuficiente, sin garantía y que no se compadece de la situación de pobreza que afrontan millones de familias”.

“Esta decisión no es suficiente, es insensible”, reiteró la organización en un comunicado en el que anotó que, sin embargo, el pronunciamiento del jefe de Estado demuestra que “la lucha” del movimiento indígena y otros sectores sociales “está dando frutos”.

Paro Nacional en Ecuador EN VIVO:

En Vivo: Protesta indígena en Ecuador EN VIVO 11:36 Personas optan por caminar o trasladarse en camionetas durante el día 15 del paro nacional Decenas de personas optaron este lunes por caminar o tomar camionetas para trasladarse a sus trabajos, debido a la suspensión del servicio público de transporte en Quito. En un recorrido por el periódico local El Comercio se pudo observar que en los sectores de Carapungo y Carcelén arribaron pocas unidades de transporte, por lo que las personas decidieron por otras formas de trasladarse. Esto ocurre debido a las continuas manifestaciones y cierres viales en la capital, las mismas que lleva 15 días desde que comenzó el pasado 13 de junio cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) envió una lista de pedidos al Gobierno Nacional. #Quito | Este es el ambiente en la estación de La Ofelia, en el norte de #Quito, este 27 de junio. El transporte público está funcionando con normalidad y hay poca afluencia de personas.



Vía: @IvysMantilla pic.twitter.com/4QYBmeMIqL — El Comercio (@elcomerciocom) June 27, 2022 10:34 Ministerio del Interior afirma que se registra desescalada de violencia en Ecuador Patricio Carrillo, ministro del Interior, aseguró este lunes que se evidencia una desescalada de violencia, en el contexto de las manifestaciones. No obstante, se mantendrá el dispositivo de control por parte de la fuerza pública, aunque no exista estado de excepción. Carrillo hizo una evaluación del saldo tras 14 días de protestas en Ecuador. Mientras los sectores movilizados hablan de cinco fallecidos, el Ministro puntualiza que son solo tres en el contexto de las manifestaciones: en el Puyo, en San Antonio de Pichincha y en El Arbolito. Para estos casos pide “transparencia en las investigaciones, con gente independiente de la institución”. A los otros los descarta: un deceso fue por cirrosis, es decir muerte natural, y otro por una precipitación hacia una quebrada, una muerte accidental, señaló, en una rueda de prensa desde los exteriores del Museo del Banco Central, en el Centro de Quito. “Lo que está sucediendo hasta ahora es mucho menos de lo que se estaba viviendo hasta la semana anterior. Desde el día sábado (25 de junio) ha habido una desescalada de la violencia. Hasta hoy tenemos alrededor de 77 cierres a nivel nacional. Estábamos con un promedio de 350 cierres, hoy estamos con 77”, destacó Carrillo.

Protestas en Ecuador dejan pérdidas de US$ 500 millones

La afectación de las protestas contra el Gobierno de Ecuador a la economía del país alcanzó el último domingo los US$ 500 millones tras 14 días de movilizaciones por la carestía de la vida, según las estimaciones realizadas por el mismo Ejecutivo.

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, indicó en una rueda de prensa que el sector privado ha dejado de facturar en ese periodo unos US$ 225 millones, producto especialmente de los cortes de carreteras y bloqueos de vías.

Indígenas llegan al parque El Arbolito en Quito para reunirse con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). Foto: AFP

Esa cifra para el sector privado crece cada día de US$ 40 millones a US$ 50 millones a medida que se prolonga la situación a nivel nacional, según destacó Prado.

El titular de la cartera de Producción también cifró en US$ 90 millones el lucro cesante para el comercio ecuatoriano, con Quito y Cuenca como las ciudades más afectadas al reportar ventas en un 60% por debajo de lo normal.

Guillermo Lasso denuncia ataque con explosivos a convoy humanitario

El jefe de Estado, Guillermo Lasso, denunció que un convoy humanitario fue atacado con explosivos en el sur de Ecuador.

“No se puede jugar con la vida de los ecuatorianos. La falta de oxígeno para hospitales en Cuenca es crítica”, declaró con relación a la ciudad situada en el sur andino del país.

Anotó que, “en Molleturo, el convoy humanitario que iba a Cuenca fue atacado con explosivos. ¡Vándalos no pueden poner en riesgo la vida de los ciudadanos! Hago un llamado a la paz”, exclamó.

El Ministerio de Salud señaló en un comunicado que el cierre de las vías de acceso hacia la ciudad andina de Cuenca, especialmente en la zona de Molleturo, “está afectando de manera directa al abastecimiento de oxígeno a los hospitales y centros de salud”.

Con información de EFE.