La historia de la mujer que fingió tener cáncer para pedir dinero que gastó en lujos

Nicole Elkabbas, la estafadora que engañó a cientos de personas en Gran Bretaña para que donaran más de 40.000 euros fingiendo que tenía cáncer solo tendrá que devolver 6 dólares . Como no tiene dinero para indemnizar a sus 700 víctimas, se le ordenó pagar esa insignificante cantidad en los próximos 28 días.

Hace cinco años, Nicole fingió tener cáncer de ovario, pidió donaciones en la web para enfrentar su tratamiento, pero gastó todo el dinero que había recolectado en vacaciones de lujo, juegos de azar, compras, restaurantes e, incluso, en un palco para ver un solo partido del Tottenham Hotspur.

Con los ojos cerrados, el ceño fruncido —aparentemente— por el dolor, la joven de contextura delgada publicó un video en el que se veía acostada entre las sábanas blancas de la cama de un hospital, daba la imagen de una vulnerabilidad absoluta, reportó Daily Mail.

En la foto que publicó en una página web, Nicole aseguraba que necesitaba dinero para su tratamiento de cáncer de ovario.

En aquel entonces, ella contaba que se había sometido a tres cirugías y seis sesiones de quimioterapia, por lo que necesitaba dinero con urgencia para pagar un medicamento innovador que se producía en España. Esa era “la única forma en que podía salvarse”, explicó.

La foto que publicó la mujer era cuando pasó por una cirugía de vesícula. Foto: Pensilvania

Su relato fue tan convincente que al menos 700 personas, amigos y desconocidos donaron sumas que van desde unos pocos dólares hasta miles, sostiene el medio. En total, Nicole recaudó de GoFundMe 55.000 dólares , cantidad que supuestamente sería destinado para su tratamiento en Europa.

Cabe precisar que la foto sí era ella en un hospital, pero en ese entonces se estaba recuperando de una cirugía menor para extirparle la vesícula.

Insólito castigo

Cuando se descubrió cuál era la situación real, Nicole fue condenada a pasar dos años y nueve meses en prisión, y a devolver una suma irrisoria de dinero: 6 dólares.

Mark Weekes, el juez de la causa, afirmó que el engaño “astuto y manipulador” de Elkabbas era “insultante para aquellos que deben enfrentar genuina y valientemente la batalla contra el cáncer”, contó a Daily Mail.

La mujer de 44 años solo tendrá que devolver 6 dólares porque no tiene dinero. Foto: Pensilvania

¿Cómo se descubrió el engaño?

Sucede que la noticia llegó a ser de conocimiento de los médicos que la habían tratado en su natal Broadstairs, Kent, en Gran Bretaña. Y no solo sabían de que el hospital de la fotografía no estaba en España, sino que un ginecólogo que la había examinado no encontró “ningún signo de cáncer de ovario” .

El médico se puso en contacto con el Sindicato de Defensa Médica para pedir consejo y se le recomendó que avisara a la Policía. Finalmente, en febrero del año pasado, la justicia logró comprobar su red de mentiras.

Lo que más indigna a las víctimas del engaño es que Nicole solo tendrá que pagar la suma total de 6 dólares porque no tiene activos ni ninguna “perspectiva realista” de devolver la suma total.

“Me siento utilizada, traicionada, avergonzada, humillada y deprimida”, contó una mujer.