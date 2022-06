Influencers exhibidos por querer todo gratis

Con las redes sociales, hoy en día, puedes compartir todo lo que sucede en tu vida a diario. De ese modo, muchas personas han aprovechado ello para promocionar diversos productos. En ese sentido, los creadores de contenido, a quienes se les suele llamar “influencers”, cobran por esto, De hecho, este tipo de publicidad puede ser remunerado con dinero o con canje, que es intercambio del servicio u objeto por hacerlo conocido.

Los jóvenes consideran que es un trabajo, pues supuestamente aportan mayor cantidad de seguidores en las páginas de redes sociales de los vendedores. Sin embargo, si bien estos creadores piden servicios, objetos o comida gratis a cambio de una crítica positiva, no a todos los empresarios les atrae la idea y no regalan sus productos a quienes lo piden.

Existen casos que se han hecho muy polémicos por las solicitudes de algunos servicios sin costo alguno debido a las respuestas de los empresarios. Aquí puedes conocer algunos.

La influencer Manuela Gutiérrez

El último caso sonado es el de la influencer Manuela Gutiérrez, quien le propuso al chef mexicano Edgar Núñez mencionar su restaurante en sus historias de Instagram a cambio de dos reservaciones.

“Estaré en México a final de mes con mi novio, y me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi Instagram a través de mis historias, las cuales quedarán ancladas en un highlight, a cambio de una comida para los dos. ¡Para mí sería todo un honor poder trabajar con ustedes!”, escribió Manuela.

“No sabía que tragar gratis era trabajar”, respondió el chef en su cuenta de Twitter.

La joven colombiana pidió disculpas al chef y respondió a las acusaciones del famoso mexicano, quien la llamó “gorrona internacional”.

“Nunca le escribí al chef directamente, sino al restaurante, porque me parece un lugar increíble. Sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero a muchísimos creadores de contenido nos pagan por lo que hacemos. Nos ofrecen los servicios y nos pagan. Es normal que uno les escriba y les consulte si hacen canjes publicitarios, no estoy diciendo que me tienen que decir que sí. No a todo el mundo le funciona estas tácticas y es respetable”, explicó.

“Si yo ofendí al chef, ofrezco disculpas. Él no está de acuerdo con esto. Yo pienso que no actué mal, solo estaba haciendo una propuesta y si lo tomó mal, no fue mi intención”, finalizó.

Óscar Cano, exatleta de Exatlón

El exatleta de Exatlón Óscar Cano pidió información en un hotel de Huatulco, Oaxaca, para hospedarse en su cumpleaños. En el mensaje decía que buscaba estadía por cuatro noches para él solo.

El hospedaje le indicó que calculará el costo. Ante esto, Cano respondió que él puede pagar con publicidad.

El hotel contestó de forma negativa al decirle que en el lugar no se aceptan ‘me gusta’ y le pidió que “no sea hambreado y pague por los servicios”.

Influencers de “¿A dónde jalamos?”

Los jóvenes del canal de YouTube de “¿A dónde jalamos?” realizaron una mala reseña sobre un restaurante de la Ciudad de México, algo que creó polémica en redes sociales, pues el motivo de ello habría sido el rechazo a un servicio gratuito de parte del establecimiento.

De acuerdo al negocio, los cuatro youtubers solicitaron comida gratis por mostrar los platillos en sus redes sociales y hablar bien de los mismos. Pero el administrador del restaurante les dijo que no realizaban ese tipo de intercambios.

Alejandro Carreño, uno de los youtubers, escribió una crítica negativa como respuesta. Por tal motivo, el establecimiento publicó la conversación y los exhibió.

Cristina Pedroche

La española Cristina Pedroche generó controversia en redes sociales cuando pidió una televisión gratis. Ella publicó una foto junto al objeto de última generación, el cual valía casi 3 000 dólares y le pidió a la marca que se la regalara.

“Queridos señores de Samsung, vivo enamorada de esta tele y creo que la necesito en mi vida. Si no se la tendré que pedir a los Reyes Magos que yo soy muy buena... #échalemorroPedroche”, publicó la influencer.

La imagen indignó a sus seguidores, quienes le respondieron con algunas sugerencias.

“Tú puedes comprártela y todos lo sabemos”, “Trabaja y cómpratela tú y deja de pedir”, escribieron algunos de los internautas.