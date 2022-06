Gata sale ilesa luego de estar dentro de una lavadora centrífuga por más de 40 minutos

Es cierto que aquellas personas que tienen a un gato como mascota saben lo mucho que disfrutan esconderse en lugares tapados y elevados, como un cajón, una repisa, un armario o incluso en algún electrodoméstico, como una lavadora.

Este es el curioso caso de una gata de raza persa llamada Kitty. Para su dueña Estrella, oriunda de Córdoba, España, ya solo le quedarían seis vidas de las siete que reza la tradición.

La minina de dos años de edad aprovechó el descuido de su dueña, pensando que el lugar perfecto para descansar sería el tambor de la lavadora. Sin embargo, experimentó un tremendo susto, luego de que se quedara atrapada dentro del aparato programado para un lavado y centrifugado de 46 minutos de duración .

“Yo no sé de qué manera la gata pasó por el patio y se metió en la lavadora. Si estaba dentro y no la vi o si se me coló en un descuido”, contó la mujer al medio local Cordópolis.

Fue la hija de Estrella quien a la hora de recoger la ropa lavada se topó con el animal, y este huyó presa del pánico rumbo al interior de la casa con el característico olor a detergente.

Kitty, sobrevivió tras ser centrifugada por 46 minutos dentro de una lavadora. Foto: Cordópolis

Tras lo ocurrido el pasado sábado 18 de junio, han decidido llamar a Kitty como ‘la gata milagro’.

El veterinario la examinó y gozaba de buena salud. Presentaba solo una pequeña dificultad respiratoria, pero nada grave. Lo cierto es que se trató de un verdadero milagro porque, de acuerdo con el especialista, “otro gato no hubiera corrido la misma suerte”, informó la prensa de la ciudad.