Joe Biden sobre derogación de la ley del aborto: “Es un día muy triste para EE. UU.”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró que este viernes 24 de junio “es un día muy triste para el país” tras la decisión de la Corte Suprema de anular el derecho al aborto. “Es un error trágico”, sostuvo.

“La salud y la vida de las mujeres de este país están ahora en peligro”, recalcó el demócrata en un discurso solemne después de que se conociera la sentencia histórica.

El presidente instó a proseguir la lucha de manera “pacífica” y a defender “en las urnas” el derecho al aborto y todas las demás “libertades personales”, puesto que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se prevén complicadas para los demócratas.

Decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos

La Corte Suprema de Estados Unidos puso fin este viernes 24 de junio a una sentencia que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres estadounidenses al aborto.

Esta decisión no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, sino que hace retroceder a Estados Unidos a la situación vigente antes de la sentencia Roe vs. Wade de 1973, cuando cada estado era libre de autorizarlas o no.

En un país muy dividido es probable que la mitad de los estados, especialmente en el sur y el centro —más conservadores y religiosos—, puedan prohibir el aborto en un plazo más o menos corto, afectando a miles de mujeres y personas con capacidad de gestar.

“La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho”, escribió el juez Samuel Alito.

