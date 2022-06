Influencer que fue rechazada tras pedir canje se pronuncia: “A muchísimos creadores nos pagan por esto”

La influencer Manuela Gutiérrez jamás pensó que la propuesta de “canje” que le realizó al reconocido chef Edgar Núñez para cenar en unos de sus restaurantes causaría tanta repercusión. Por ese motivo, la joven colombiana decidió responder a las acusaciones del famoso mexicano, quién la llamó “gorrona internacional”.

“Nunca le escribí al chef directamente sino al restaurante, porque me parece un lugar increíble. Sé que muchos de ustedes no están de acuerdo con estas formas de trabajo, pero a muchísimos creadores de contenido nos pagan por lo que hacemos. Nos ofrecen los servicios y nos pagan. Es normal que uno les escriba y les consulte si hacen canjes publicitarios, no estoy diciendo que me tienen que decir que sí. No a todo el mundo le funciona estas tácticas y es respetable”, comenzó explicando la colombiana.

Acto seguido, la joven influencer ofreció disculpas a Edgar Núñez por los inconvenientes y agradeció a sus seguidores las muestras de cariño ante lo sucedido.

“Si yo ofendí al chef, ofrezco disculpas. Él no está de acuerdo con esto. Yo pienso que no actué mal, solo estaba haciendo una propuesta y, si lo tomó mal, no fue mi intención”, enfatizó.

Hace unos días, el chef mexicano y dueño del restaurante Sud777 inauguró su sección de “gorrones internacionales” con la proposición de la influencer, que le pidió recomendar y mostrar los servicios del local en la red social Instagram a cambio de una comida para ella y su novio.

Manuela Gutiérrez señaló que el chef la tiene bloqueada de sus redes sociales. Foto: captura de Twitter / Edgar Nuñez

Tras la polémica, la influencer rescató que pese a los inconvenientes generados, tanto el chef como ella se han visto beneficiados en el incremento de sus seguidores, pues para la mujer no existe ‘publicidad mala’.