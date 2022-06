Dos niñas le piden ayuda a una mujer para evitar ser secuestradas

En FishHawk, Florida (Estados Unidos), un hombre identificado como David Daniels, de 37 años, les dijo a dos pequeñas niñas que iba a acompañarlas para asegurarse de que lleguen seguras a casa. Una madre de familia que se encontraba por allí observó la situación e intervino, con lo cual frustró el intento de secuestro.

Policías del condado de Hillsborough capturaron a Daniels el último 13 de junio, acusado de retención falsa de menores de edad y abuso infantil.

Los agentes revelaron que Daniels había golpeado a una de las niñas en la cabeza en repetidas veces y que la otra estaba retenida con una llave de cabeza.

“Vi dos niñas en sus bicicletas y un adulto varón detrás de ellas”, dijo la mujer a Fox 13 News. Ella contó que se encontraba en la entrada de una iglesia cercana cuando vio lo que estaba ocurriendo, por lo que se acercó a ellos para conversar.

“Una de las niñas me decía con la boca: ‘Por favor, ayúdame, este no es mi papá’”, dijo la mujer, quien no quiso ser identificada. “Él estaba hablando por encima de ella, justo detrás de ella, poniendo su brazo alrededor de su cuello y diciéndole algo al oído, diciendo: ‘Acabamos de mudarnos aquí, solo queremos ver cómo podemos ayudarlas con lo que sea que estén haciendo’”, agregó.

La mujer le siguió el juego y les dio la bienvenida a la iglesia hasta que tuvo la oportunidad de llamar al 911. “Mantuve una conversación con él. Le pregunté de dónde eran y me dijo: ‘Oh, no estoy realmente seguro’”, narró.

“No quiero ningún reconocimiento por esto”, dijo la mujer. “No quiero ser una heroína. Solo hice lo que espero que cualquiera haga por mis propios hijos”, agregó.

Daniels está detenido en la cárcel del condado de Hillsborough con una fianza de US$ 104,000.