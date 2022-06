Juli Figueiró, la conductora de transporte pesado que arrasa en Onlyfans

Juli Figueiró decidió participar en el Miss Bumbum de Brasil para “romper las barreras” de lo que se debería considerar o no un “cuerpo perfecto”. Ella es una conductora de Porto Alegre, está casada y en los últimos meses ha optado por vender contenido para adultos en la plataforma de OnlyFans, con resultados que superaron completamente sus expectativas.

“Yo ya estaba siguiendo el concurso y luego llegó la oportunidad de participar y mostrar mi lado más sensual, más empoderado. Ayuda a romper paradigmas, porque estamos muy acostumbrados a un perfil de musa, un modelo de musa fitness. La idea era llegar y demostrar que una mujer común, una mujer real, que es ‘camionera’, puede destacarse por su belleza, inteligencia y cuerpo”, defendió en conversación con el portal Cenapop.

Pese a las críticas que enfrentó cuando decidió presentarse al Miss Bumbum de este año, cuenta que el apoyo de sus familiares y amigos cercanos fue vital para seguir adelante. Un impulso que eventualmente la llevó a OnlyFans.

“Nadie me cree cuando digo que soy conductora de transportes pesados y que vivo en la carretera. A la gente le parece curioso porque es común ver hombres en esta profesión, ¿no? Exhibicionista por naturaleza, me presenté con muchas ganas al concurso, y entonces pensé: ¿por qué no aprovechar y vender videos subidos de tono? Estoy en esto y estoy haciéndolo bien”, dijo.

PUEDES VER: Dejó de ser pastora cristiana para dedicarse a subir contenido en OnlyFans

El esposo de Juli también es conductor, y aunque no colabora con ella en los videos, la apoya completamente en todo lo que ella decide.

“Tengo un matrimonio que se adhiere al ambiente liberal, entonces para nosotros hablar de sensualidad, exhibicionismo y sexo es algo muy tranquilo (…). Ya me siento sex symbol”, explicó para el portal Meio norte.

Figueiró ocupa el segundo puesto en las votaciones del público y, como ocurre todos los años, las 15 candidatos más votadas se ganarán un lugar en la final. La vencedora se lleva un premio de 10.000 dólares en contratos publicitarios.

“Me despierto y me acuesto pensando en esta votación, y estoy trabajando duro en los entrenamientos. Estoy muy ansiosa y creo en mi potencial”, concluyó.