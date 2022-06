Llevó a su hijo a la casa de una compañera para disculparse por haberla insultado

Samm Jane, madre de un niño de escuela primaria, quedó absorta tras comprobar que las quejas de los maestros de la escuela de su hijo eran ciertas. El menor estaba acosando a una de sus compañeras mediante mensajes de WhatsApp. El hecho sucedió en Nuneaton, Warwickshire, Reino Unido.

“Luego, la mujer al teléfono dijo: ‘No sabemos qué se ha dicho, pero sabemos que Dave ha estado enviando mensajes de texto desagradables a una de las chicas de su clase’”, informó la profesora del menor.

Fue al momento de retorno de clases, cuando la mujer de 32 años interceptó a su hijo y le pidió su teléfono móvil. Al leer la cantidad de mensajes agresivos que había enviado, Jane pensó cómo hacer para que su hijo afronte las consecuencias.

“Nunca pensé que sería así, lo crie para que nunca le faltara el respeto a una chica. Soy mujer, soy madre soltera, él debería respetarme a mí y a todos los demás” mencionó la madre en un video de TikTok. “Le había enviado mensajes de texto a esta chica diciendo: ‘Nunca quiero ver tu cara fea en la escuela. Tu cara fea y tu cuerpo gordo me ofenden’”, reveló.

La mujer decidió que el niño debía disculparse con su compañera. Así que lo obligó a acercarse hasta el domicilio de la niña. “Le dije a Dave que íbamos a pedir disculpas. No solo a la niña, sino a sus padres, a sus tías, a sus tíos, a quienquiera que estuviera en esa casa”, contó Samm.

Además, la madre comentó que ordenó a su hijo comprar chocolates y flores para ofrecerle a su compañera. El dinero utilizado para esta compra fue descontado de su monto de cumpleaños.

“Estoy criando a un hombre. Mi hijo no tiene ese modelo a seguir masculino, así que tengo que enseñarle cómo ser un hombre y asegurarme de que sea respetuoso con las personas. He tratado de hacer lo mejor que puedo por él. Para él faltarle el respeto a una mujer, se siente como si me estuviera faltando el respeto a mí”, finalizó la madre en el video.

El material difundido en su red social recibió decenas de mensajes de personas que felicitaron la forma de afrontar la situación.