“No soy una guardería”: abuela cobra 15 dólares a su hija para cuidar a su nieto

Una abuela australiana se volvió popular en los últimos días por un posteo que realizó en la red social Reddit, donde contó que cuando su hija le pidió que cuide a su nieta, ella le dijo que le cobraría 15 dólares la hora debido a que su casa no es una guardería .

En su publicación, la mujer explicó que su hija tiene 29 años y un bebé de 1 año, del que comenzará a despegarse próximamente con su regreso al trabajo full time, cinco días a la semana durante ocho horas.

La joven le preguntó a su madre si estaría dispuesta a cuidar de su pequeño por dos o tres días a la semana. La mujer le respondió con un rotundo “sí”, pero le explicó que le gustaría recibir un pago de 15 dólares la hora, como retribución por cuidar a su nieto.

“Ella trabaja cinco días a la semana, alrededor de siete u ocho horas al día (de 7.30 h a 15.00 h) y me preguntó si estaría dispuesta a cuidar a su hijo dos o tres días a la semana”, sostuvo.

En su relato, la abuela contó que su hija “entendió las necesidades”, pero como le pagan en el trabajo 22 dólares la hora no estaba dispuesta a pagarle 15 dólares a su mamá por cuidar al bebé, así que le ofreció 10 dólares. Oferta que no le gustó a la mujer.

La abuela expresó que su hija “entendió mis necesidades”, pero como cobra 22 dólares la hora no estaba dispuesta a pagarle $15 a su mamá. Foto: captura-Reddit

“No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde casa. Necesito dinero para reemplazar ese tiempo que estoy renunciando a mi trabajo . Mientras trabajo en casa, no puedo simplemente trabajar y cuidar a su hijo al mismo tiempo”, relató.

“Yo amo a mi nieto, pero como mencioné anteriormente: no soy una guardería”, agregó.

Posteriormente, el caso generó algunas críticas sobre la decisión que tomó la madre. “Solo di que no quieres cuidar niños”, “¿Quieres cobrarle a tu hija más de la mitad de lo que gana por cuidar a tu nieto? Si no quieres hacerlo, di que no y deja que busque a alguien más”.