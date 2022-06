Señales de que tienes química en tu primera cita, según la ciencia

Conocer a alguien por primera vez suele dejarnos sentimientos encontrados; una mezcla entre nervios, miedo, emoción, alegría, entre otras cosas que se sienten a la altura del estómago e invaden la cabeza. Nos preguntamos si transmitimos nuestra esencia, dejamos un recuerdo agradable o, tal vez, la posibilidad de que haya una segunda cita. Pensamos si ¿hubo química entre ambos?

Esa última interrogante la respondió un grupo de investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Por medio de un estudio, concluyeron algunas señales físicas que develan la química de dos personas en una primera cita.

¿Cómo saber si tienes química en tu primera cita?

Un equipo de investigadores dirigido por la doctora Shir Atzil, del Departamento de Psicología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, realizó un estudio para conocer las señales físicas que determinan si dos personas tienen química en la primera cita.

El experimento consistió en 46 citas rápidas. Dos personas (hombre y mujer) se conocieron por cinco minutos. En sus muñecas usaron una pulsera que registró sus niveles de regulación fisiológica o sudoración y movimientos corporales como asentir la cabeza, mover un brazo y desplazar una pierna. Pasado el tiempo, la pareja evaluó el interés romántico y la atracción sexual que sintieron el uno por el otro.

Estudio para saber si hay química en la primera cita. Foto: Universidad Hebrea de Jerusalén

Con los resultados de la pulsera y de la respuesta final de los participantes, los especialistas llegaron a la conclusión de que las duplas que tuvieron química y se sintieron atraídos románticamente en la primera cita fueron aquellas que sincronizaron su sudoración y adaptaron sus movimientos al otro.

En el caso del interés sexual, las mujeres se sentían más atraídas sexualmente por los hombres que mostraban un alto nivel de sincronía, ellos eran muy deseables para ellas.

Recomendaciones para tu primera cita

Existen algunas pautas para que tu primera cita sea inolvidable. Lo primero, es tener los datos de la persona con quien saldrás. La coyuntura actual nos enseña a ser muy cuidadosos a la hora de salir con personas que no conocemos. La sugerencia es avisar a tus padres, amigos o alguien cercano a qué lugar irás, con quién, si vas en taxi, autobús o si esa persona te movilizará, etcétera. Más vale prevenir que lamentar.

El segundo punto es elegir un lugar que te haga sentir cómodo, donde vendan productos que les agraden a ambos o que sea algo nuevo para salir de lo común. Dependerá mucho si tu primera cita es para conversar o para ir a bailar. Tu ropa también debe transmitir personalidad. No utilices nada que te haga sentir extraño, muestra tu estilo y autenticidad. No dudes en mostrarte cómo eres, no juzgues a la otra persona y evita comentar cosas negativas del encuentro.

Otra recomendación es buscar temas de los que puedan conversar varios minutos. Si no tienes mucha facilidad de palabra, puedes hacer una lista de las temáticas que dominas o te gustan y, en el momento de la cita, compartirlas. También debes prestar atención a los gustos de la otra persona. Mira a los ojos y sé sincero.