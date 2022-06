Mujer de 23 años niega ser una ‘cazafortunas’ tras enamorarse de millonario que le dobla la edad

La joven de 23 años asegura estar enamorada de Jeff Winn, un millonario que le dobla la edad y con quien se encuentra disfrutando de la vida desde que sus caminos se cruzaron en 2020. La pareja ha sido inseparable desde su segunda cita en Marbella, donde Jeff le compró unos aretes de diamantes como regalo de cumpleaños.

“No se puede negar que Jeff es mucho mayor que yo, lo que puede hacer que las personas pongan los ojos en blanco cuando nos ven”, dice Luke a The Mirror. “Automáticamente asumen que solo soy otra chica detrás de su dinero. No los culpo, ya que también sería mi primer pensamiento. Pero seguiría estando con Jeff incluso si perdiera la casa y se declarara en bancarrota”.

Desde que la pareja se formó hace dos años, Allana ha recibido una serie de regalos por parte de su pareja, como un Audi TT, un Rolex, bolsos de diseñador y vacaciones en destinos como Barbados y Tailandia.

La joven cuenta que, cansada de la inmadurez de los chicos de su edad, aumentó el rango en Tinder para conocer a personas de entre 25 y 60 años. Al día siguiente, ella y Jeff hicieron ‘match’.

“Su perfil me hizo detenerme, ya que su foto era de él parado afuera de su casa (una mansión de 10 habitaciones). Su biografía decía que acababa de terminar de restaurarla, así que pensé que sería una buena historia para contarles a los amigos, incluso si no funcionaba”.

Pero la pareja funcionó. Tras una amena comida, viajaron a Marbella para celebrar el cumpleaños de Allana. “Solo estábamos planeando estar allí una semana, pero terminamos quedándonos 17 días”, cuenta ella.

“Jeff me dijo que me amaba en Marbella y yo se lo dije de regreso. No hay juegos con un hombre mayor. No ocultan cómo se sienten. Dormimos juntos por primera vez en vacaciones. Su edad ciertamente no hizo ninguna diferencia”.

Cuando la pareja regresó de España, Jeff invitó a Allana a vivir con él y han estado juntos desde entonces.

La también influencer señala que planea firmar un acuerdo prenupcial para darle tranquilidad a su futuro esposo, a pesar de que él le ha dicho que no lo considera necesario.

Allana ya ha conocido a los dos hijos adultos de Jeff: Nina y Josh, de 23 y 21 años de edad, respectivamente. Incluso, cuenta que va a las discotecas con su futura hijastra.

“Mi vida ha cambiado mucho, pero sigue siendo muy normal. Le preparo el almuerzo, que suele ser aceitunas picadas sobre tostadas o salmón con verduras. Luego, solo tomamos una taza de té”, relata.

Allana dice que comparte su historia en un intento por normalizar las diferencias de edad en las parejas. “No deberíamos tener que esconder los amores por miedo a ser juzgados”.