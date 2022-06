Militar retirado habría matado a su nieto por una deuda en Argentina

Aparecen nuevos datos sobre el exmilitar que mató de cinco disparos a su nieto en Bahía Blanca (Argentina). Mariel Verna, madre de la víctima e hija del acusado, ha declarado que su padre acosaba al joven y también confesó que existían problemas de dinero.

“Esto viene desde hace años, es un masoquismo mental hacia mi hijo. La relación de mi hijo con mi padre era solamente para humillarlo y agredirlo verbalmente. Mi hijo estaba enfermo y tenía que estar medicado”, dijo al medio argentino TN.

Brian Alexis Batalla Verna, de 29 años, falleció el último lunes 13 de junio a consecuencia de impactos de bala de parte de su abuelo Domingo Faustino Verna, de 76 años. El atroz suceso se pudo observar gracias a las cámaras de seguridad.

“Mi papá aplicó la milicia en la familia y la calle. Mi padre lo trataba como si fuera un soldado”, sostuvo la madre de Brian.

Además, manifestó que su hijo tenía un problema de salud mental: “Mis padres no asumieron nunca que mi hijo está enfermo mentalmente. El diagnóstico de mi hijo era trastorno de personalidad y de conducta. No estaba tratado porque era mayor de edad y no lo podía obligar”.

La mujer describió a su padre como una persona “violenta y agresiva” contra ella y su mamá. “Yo no me trataba ni con él ni con mi madre. Siempre su concepto era que yo era la culpable de lo que le pasaba a mi hijo”, expresó.

Mariel reveló que en su hogar siempre vio violencia de parte de su padre hacia su primogénito. “Yo me mudé acá y mis padres le retiraron la medicación”, detalló. Y añadió que los maltratos crecieron cuando el hombre empezó a reclamarle al joven una supuesta deuda.

“Como él tiene las cámaras enfocadas en mi casa, salía a propósito cuando mi hijo llegaba y le decía que le debía plata. Mi padre lo agredía, no solo físicamente”, aseguró la mujer.

Lo perjudicó también en el ámbito laboral. “Cuando en el trabajo pidió cambiar de parque, mi padre intervino para que no le concedan esa solicitud. Le digitaba el trabajo y hay testigos de eso, de los maltratos, como si fuese un soldado. Lo hizo renunciar a su trabajo en el área de Parques”, contó.

“Mi padre me dio la vida, pero es un asesino que le quitó la vida a un chico que tenía una vida por delante y que terminó el secundario para tener un trabajo digno”, finalizó en la entrevista.