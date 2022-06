Aeropuerto de Estados Unidos ofrece puestos de oficial con sueldos mayores a US$ 2.700

¿Quieres encontrar empleo en Estados Unidos? La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) busca oficiales para el Aeropuerto Regional Elmira Corning en el estado de Nueva York, con sueldos mensuales por encima de los US$ 2.700. Quienes deseen postular deberán acercarse al punto de revisión de dicho edificio entre las 10.00 a. m. y 12.00 p. m., los días 21 y 22 de junio.

Además del salario, quienes obtengan este puesto se llevarán un bono de contratación por US$ 1.000 y contarán con una serie de beneficios. Según indica la vacante publicada en la web del TSA, la demanda de oficiales responde al mayor volumen de viajeros que se espera durante el verano.

¿Cuánto es el sueldo de un oficial en el TSA?

El sueldo inicial de un oficial del TSA en el aeropuerto Elmira Corning es de $ 16,90 la hora, que al mes se traduce como mínimo en US$ 2.704, pero este monto puede aumentar con los incrementos salariales que puede recibir desde los seis meses.

Adicionalmente, se entregará a los contratados un bono de contratación de US$ 1.000, que se entrega en dos partes: US$ 500 al comenzar y otros US$ 500 en su primer aniversario.

Los oficiales del TSA en el aeropuerto Elmira Corning reciben como mínimo US$ 16,90 por hora. Foto: TSA

Requisitos para el puesto de oficial en el TSA

Las personas interesadas en postular al puesto de oficial de la TSA deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser ciudadano estadounidense.

Tener al menos 18 años.

Tener diploma de escuela secundaria o GED.

Se priorizará a quienes tengan una trayectoria profesional en seguridad.

Estar registrado para el Servicio Selectivo.

Ser capaz de pasar una prueba federal de detección de drogas, una evaluación médica y una investigación de antecedentes.

Disponibilidad para trabajar en turnos en horas impares, horas extras ocasionales y la posibilidad de viajar para capacitarse.

Los oficiales del TSA se ubican en los controles de entrada y salida de los terminales. Foto: TSA

Beneficios que obtienen los oficiales del TSA

Además del sueldo, este puesto de trabajo ofrece beneficios como:

Capacitación remunerada

Licencia por enfermedad

Planes de atención médica.

¿Qué es un TSO y cuáles son sus labores?

Los Oficiales de Seguridad de Transporte (TSO, por sus siglas en inglés) se encargan de dar seguridad y protección a los viajeros en todos los sectores del transporte de forma cortés y profesional. También pueden asegurar eventos de alto perfil, figuras importantes y más. Se ubican en los controles de puntos de entrada y salida de los terminales.

Los TSO manejan equipos y tecnología de inspección para identificar objetos peligrosos en el equipaje, la carga y/o los pasajeros y evitar que ingresen a la aeronave; realizan registros y controles que incluyen interacción física con los pasajeros, registros de equipaje y cargar bolsos, contenedores y objetos de hasta 50 libras.