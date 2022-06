Gustavo Petro Presidente 2022: El primer presidente de izquierda en Colombia

Las elecciones presidenciales en Colombia 2022 se llevaron a cabo con total normalidad este domingo 19 de junio. El candidato izquierdista de Pacto Histórico, Gustavo Petro, resultó ser el ganador de estos comicios ante su rival, el millonario independiente Rodolfo Hernández, del movimiento político La Liga de Gobernantes Anticorrupción “LIGA”. Este 2022, Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda en Colombia.

Al 99,63% de votos escrutados, el izquierdista obtuvo 50,48% de los sufragios, mientras que Hernández logró 47,26%.

¿Quién es Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia 2022?

El candidato, que pretende hacerle frente a la derecha conservadora, nació en un pueblo llamado Ciénaga de Oro, Córdoba. Con padre de la costa y madre de los andes, Petro es el mayor de 3 hermanos. Es padre de 5 hijos, y esposo de Veónica Alcocer quien lo respalda en su candidatura presidencial.

Estudió en el colegio La Salle de Zipaquirá, el mismo centro por dónde pasó el escritor colombiano García Márquez. Ahí comenzó con lecturas marxistas, por ello en 1978, con solo 18 años, tomó la decisión de ingresar a la guerrilla del M-19.

Gustavo Petro: ¿cuáles son las propuestas principales para la segunda vuelta?

Cambio de modelo económico y reforma agraria

El programa de Petro propone un cambio drástico en el modelo económico. Planea poner en marcha una reforma agraria que mitigue la desigualdad de la propiedad. En ese sentido, busca acabar con los “latifundios improductivos” a través de “tres condiciones para generar trabajo y riqueza: espacio, crédito y saber”. De acuerdo a Petro, Colombia solo podrá encontrar una verdadera ‘era de paz’ cuando se logre acabar con este problema.

No obstante, también ha insistido, en declaraciones recientes, que no se trata de una expropiación. Por ello, en abril último, firmó en una notaría, junto a la vicepresidenta Francia Márquez, un documento en el que se comprometían a no expropiar.

Otro aspecto del programa es la de renegociar los tratados de libre comercio. “Revisaremos los tratados de libre comercio, la política de derechos de propiedad intelectual y las condiciones hacia la inversión extranjera en Colombia para proteger la producción nacional y mejorar la competitividad en los mercados internacionales”, indica una de las propuestas del plan de gobierno.

Reforma tributaria: impuestos para las fortunas más grandes en Colombia

Los impuestos más grandes serán orientados para las 4.000 fortunas más grandes en Colombia, según indicó el candidato de izquierda. Propone una reforma donde no se apuntará a las empresas productivas, sino a los activos improductivos, dividendos y las transferencias al extranjero. Será obligatorio la declaración de dividendos y siempre se tendrán que pagar impuestos.

El objetivo es que el país aumente 5,5 puntos anuales en el PIB a través del aumento de la recaudación, además de evitar los beneficios tributarios y la evasión. Para el Pacto Histórico, partido político de Petro, el sistema impositivo actual tiene un “claro sesgo a favor de las personas excesivamente ricas”.

En cuanto a las pensiones, Petro propone un sistema unificado, no competitivo y público, que logre garantizar los derechos y que incluya a quienes no tienen acceso o no pueden contribuir por escasos recursos.

“Hoy, tres de cada cuatro personas en edad de pensión no tienen ninguna protección en el sistema actual; es decir, tres millones de adultos se encuentran desprotegidos y sin ingresos suficientes. El derecho a la pensión será una garantía estatal colectiva basada en la solidaridad social y no en la apropiación privada de beneficios en detrimento de los ahorros de todos los colombianos”, se lee en la web de Petro.

“Las mujeres gobernarán”: promoción de la igualdad de las mujeres

El postulante a la presidencia planea aumentar la participación política de las mujeres, quienes “ocuparán, al menos, el 50% de todos los cargos públicos en todos los niveles y las ramas del poder”.

Asimismo, promete la creación de un ministerio de la Igualdad que articule las políticas de empoderamiento, diversidad de género, orientación sexual, étnicas y regionales. Impulsará la erradicación de desigualdades sociales, políticas y económicas entre mujeres y hombres.

“Guardianas del agua y de la tierra fértil, defensoras del territorio y de la biósfera, cuidadoras y tejedoras de la vida y la paz, bastiones de la economía; las mujeres sostienen el mundo”, consigna el plan de Petro.

Otra de sus propuestas es la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que reconozca y reduzca la carga de tareas de cuidado en las mujeres y la implementación del plan de acción integral contra el feminicidio y todas las violencias.