Quedó ciego, y después de 35 años volverá a ver gracias a una donación de Messi

“A Messi le diría ‘gracias’ por tener una fundación que permite que ocurran historias como la mía y otras tantas que nadie conoce, pero que ayudan a mucha gente” , expresa Cristian Guglielmett, un argentino que a los 17 años sufrió una ceguera irreversible, pero que ahora a sus 52 podrá decir que la “ha vencido” gracias a un dispositivo que le donó la Fundación Leo Messi.

El próximo miércoles 22 de junio al mediodía, Guglielmett recibirá el dispositivo de origen israelí OrCam MyEye 2 que le permitirá mejorar su calidad de vida, en la Biblioteca Estrada de Rosario. El acto tendrá lugar en su centro de trabajo, donde se encarga de digitalizar libros de impresión en braille y también se ocupa de transformarlos en archivos de audio.

Un accidente que cambió su vida

Guglielmett recordó que a sus 17 años acudió a un boliche de Rosario y sufrió una caída desde una altura considerable, pero que cuando despertó estaba hemipléjico (parálisis total o parcial de un lado del cuerpo) y no podía ver.

Del primer diagnóstico, se recuperó gracias a un arduo trabajo de los médicos que lo atendieron y a su voluntad por salir adelante. Lamentablemente, del segundo diagnóstico, no logró recuperarse porque la ceguera fue irreversible.

Desde entonces, así continuó con su vida durante los siguientes 35 años .

La carta que escribió la hermana de Cristian a la Fundación Leo Messi fue tan conmovedora que recibió la grata noticia de que le sería donado el dispositivo. En la misiva, Mariana les contaba que su hermano practicaba vóley y que incluso llegó a integrar la Selección de Rosario y la de la provincia de Santa Fe.

Cristian Guglielmett junto a sus familiares. Foto: TN

“Creo que gracias al deporte me rehabilité de la hemiplejia. Y también gracias a uno de mis hermanos que es profesor de gimnasia y que le daba indicaciones al kinesiólogo para que yo pudiera recuperar la movilidad”, recordó.

Cristian agradeció a su familia por la iniciativa, ya que por el mismo nunca lo habría hecho. ”Mirá que me va a elegir a mí . Finalmente, lo hizo mi hermana, contó la historia de mi vida; y, bueno, un día me llamaron a mi trabajo en la biblioteca para decirme que me iban a donar el aparato. Yo primero pensé que me estaban cargando, pero finalmente era verdad”, rememoró emocionado.

Cristian se prepara para un momento que será trascendental en su vida. “Pienso que me va a ayudar muchísimo en mi trabajo, que es la digitalización de libros. El miércoles me harán entrega del dispositivo y, bueno, veremos cómo funciona”, comentó.

Finalmente, Cristian se refirió a la acción de la fundación de Messi: “Ellos son de gran ayuda para muchas personas. No creo que haya muchos como Messi, que vuelvan a su ciudad y le devuelvan algo de lo que la ciudad les dio —y más todavía—, porque sé que él hace muchas más cosas que no se dan a conocer”.