Mujer de 61 años que se casó con un hombre 37 años menor ahora desea tener un hijo

El matrimonio conformado por Cheryl, de 61 años, y Quran McCain, de 24, quiere demostrar que la edad es solo un número y ahora sueñan con tener un bebé.

La mujer conoció al joven en el año 2012, cuando este trabajaba en el restaurante de comida rápida de su hijo Chris, en Georgia, Estados Unidos. Con el pasar del tiempo se volvieron a reencontrar en noviembre de 2020, cuando McCain la vio trabajando como cajera en una tienda, informó el diario británico The Sun.

Desde entonces, la pareja, que se casó en septiembre de 2021, comparte su día a día en Instagram y TikTok.

“Ahora queremos tener una familia junta. Él siempre ha querido tener hijos y yo quiero ser la madre de su hijo. La gente dice que soy egoísta y demasiado mayor para ser madre ahora, pero no me preocupa no estar aquí para cuidar al niño”, declaró la mujer a los medios locales.

Del total de hijos que tiene la mujer, solo tres, que tienen entre 29 y 41 años, apoyan firmemente su decisión. Inclusive están disponibles a criar a su futuro hermano.

McCain tomó la decisión de unirse con Cheryl, quien es madre de siete hijos y cuenta con un total de 17 nietos.

Finalmente, la pareja difunde en sus redes sociales videos graciosos en los que muestran su amor a los 2,2 millones de fans que han ganado en TikTok. Asimismo, han abierto su canal de OnlyFans para compartir sus grabaciones más íntimas.