“Mamá, me quiero ir al cielo”: niña que sufre bullying le hace desgarrador comentario a su madre

A raíz del bullying que sufre por parte de sus compañeros de escuela, una niña de ocho años le explicó a su mamá cómo se sentía con una desgarradora frase: “mamá, me quiero ir al cielo”. Ante la preocupación de su familia, las autoridades estudiantiles del Consejo de Educación de Santa Cruz no han hecho más que minimizar los incidentes.

Este suceso ocurrió en la escuela primaria número 39 del barrio El Carmen de Río Gallegos.

“Esto viene hace rato, diría que desde principio de año. Y ya pasó a mayores; por eso lo hice público. Es que mi nena viene golpeada, con chichones en cabeza, un ojo morado y golpes en el cuerpo. Y ahora con el tema del dibujo donde algún chico le pone que ‘la va a matar’…”, dijo a Clarín María, la mamá de la menor, que cursa el tercer grado.

“Esto empezó en forma más leve el año pasado. Yo hablé con la directora. Nos dijeron que nos iban a dar una solución, pero todavía estamos esperando. En aquel momento y con esa promesa no iba a hacer ninguna denuncia. Pero ahora me decidí porque me di cuenta de que ellos no se iban a mover. Eso les molestó bastante, pero yo tengo que cuidar de mi hija. Además, tengo miedo porque, si siguen así las cosas, esto pueda terminar muy mal”, agregó.

La mujer dijo que se burlan de su hija por cómo va peinada, por cómo viste y por un par de zapatillas que le regaló su abuelo, que tienen plataformas.

Las denuncias las presentó en el Consejo de Educación, en la dirección de la escuela y hasta en una comisaría local, pero nada. “Sigo esperando que alguien me dé una respuesta. Mi nena está con tratamiento psicológico para poder seguir. Es muy duro lo que estamos sufriendo”.

La situación es tan complicada que la pequeña ha tenido que dejar de asistir a la escuela, pues su madre teme que puedan hacerle algo o que ella pueda cometer “algún error o haga una locura”. De momento, seguirá en casa, hasta que alguien tome cartas en el asunto.