Perdió su trabajo y ahora gana US$ 100.000 al mes en OnlyFans, mostrándose como “una gigante”

Marie Temara, de 27 años, solía sentir vergüenza por su altura, ya que mide 1,87 metros. No obstante, tras la crisis que atravesó durante la pandemia del coronavirus, se convirtió en una oportunidad para superar sus miedos.

De esa forma, la mujer —que reside en Estados Unidos— decidió sacar ventaja de su estatura y empezó a publicar sus imágenes en OnlyFans. Así, “jugando a ser gigante” en OnlyFans llegó a ganar hasta 100.000 dólares en un mes.

Historia de Marie Temara

De pequeña no la pasó del todo bien. Durante todos los años de colegio, sus compañeros la acosaron por su altura. Ahora, después de descubrir que a sus seguidores les encanta, afirma que se siente feliz con su tamaño, según recogió el portal The Mirror.

“Empecé a sentirme orgullosa de ser alta. Llevé tacos de 15 centímetros a un bar al que fui con mis amigos por primera vez el año pasado y me sentí increíble. Todos me miraban, pero yo estaba feliz. Si a la gente no le gusto porque soy alta, ese es su problema”, declaró la joven.

Pero, aunque ahora se gana la vida gracias a su estatura, durante años Marie detestó pertenecer a una “familia de gigantes” , que incluye a su padre Mike (61), que mide 1,87 metros, y a sus hermanos Shane (26) y Troy (24), ambos jugadores de básquet que miden 2,05 metros.

Posteriormente, el rumbo de su vida cambió luego de que publicó un video en TikTok hablando de ser alta.

“Siempre odié ser tan alta y deseaba poder ser como una de las otras niñas. Cuando publiqué por primera vez un video que decía que medía casi 1,90 y pesaba 90 kilos, no pude creer la respuesta. Todos los comentarios fueron positivos y encantadores”, contó.

Y agregó: “Pasé de ser la persona a la que ningún chico quería, a que todos pensaran que era guapa. Muchas chicas me enviaron mensajes en privado diciendo que significaba mucho para ellas tener a alguien a quien admirar”.

Cuando llegó la pandemia en 2020, el mundo estaba paralizado. La crisis sanitaria llegaba a niveles imprevisibles. Tanto, que en abril de ese año Temara perdió su empleo como contadora. Como si esto fuera poco, en agosto del año siguiente terminó una relación que había logrado mantener por un tiempo.

Sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Ahí decidió probar algo distinto. En ese momento se volvió viral tras publicar la grabación sobre su altura en TikTok.

Los resultados la sorprendieron. A sus seguidores les gustó mucho; la gente comentó que se veía muy bien y le agradecieron por compartir, asegurando que finalmente tenían a alguien a quien admirar.

OnlyFans y un cambio radical

Vender sus fotografías y publicarlas en OnlyFans significa que Marie ahora puede ganar entre 80.000 y 100.000 dólares al mes. “Alguien me sugirió que debería probar OnlyFans después de ver mis videos de TikTok, así que comencé en 2021. Ahora gano en un mes lo que solía ganar en un año”, relató a The Mirror.

Pese a la ventaja lucrativa que ahora descubrió gracias a su estatura, Marie señaló que todavía encuentra inconvenientes en la vida cotidiana. Sus pies “cuelgan” de la cama y debe doblarse mucho debajo de la ducha.

Además, la joven no le quiere dar la espalda a la contabilidad, una carrera que le apasiona, y está pensando en comenzar un negocio propio en el futuro.