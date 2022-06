Sobreviviente de violación sexual tuvo una niña y la Justicia le ordena entregarla al presunto agresor

Indignación causa la decisión de un tribunal de Justicia de Estados Unidos luego de que sentenciara a una sobreviviente de violación a entregar la custodia de su hija y el pago de pensión alimenticia y honorarios legales a favor del presunto agresor sexual.

Crysta Abelseth fue abusada sexualmente a la edad de 16 años por un hombre de 30 identificado como John Barnes, que le propuso llevarla a casa luego de haber coincidido en una fiesta. “En lugar de llevarme a casa, me llevó a su casa. Una vez dentro, me violó”, indicó para el New York Post.

En aquel año, la joven no presentó una demanda contra el agresor. Semanas después de lo ocurrido, se hizo un test de embarazo y resultó positivo. “Todos asumieron que (el embarazo) era de un novio, y les dejé creer eso”, señaló. Al poco tiempo, dio a luz a su bebé: una niña.

Sin embargo, el hombre que había abusado de ella se presentó ante ella al enterarse que la bebé podría ser su hija. Abelseth cuenta que, apenas este estuvo al tanto, buscó quitarle la custodia y recurrió a una prueba de ADN, que demostró en un 99,9% que el hombre era el padre.

“Cuando mi hija tenía 5 años, se enteró de ella; y una vez que se enteró, buscó la custodia y quería quitármela”, indicó.

La justicia norteamericana

Abelseth confirmó que un tribunal otorgó la custodia compartida de la menor, “a pesar de que (la niña) fue causada por una violación”. Debido a ello, la mujer presentó una denuncia contra Barnes por la violación cometida en 2015.

No obstante, cuenta que el caso no fue tomado en cuenta, ya que nunca se designó a un detective para su correcta investigación. La denuncia se presentó en la oficina del sheriff de la parroquia de Tangipahoa, estado de Luisiana.

La sobreviviente de violación, que actualmente tiene 32 años, comentó que, en el trascurso de su lucha por recuperar a su hija, perdió la custodia completa por acusaciones registradas en su teléfono móvil. También indicó que el hombre la amenaza constantemente alegando tener contactos en el sistema judicial.

“Me ha amenazado varias veces diciendo que tiene conexiones en el sistema de justicia, así que será mejor que tenga cuidado y él puede llevársela cuando quiera. No le creí hasta que sucedió”, sostuvo.

La pensión alimenticia

Los abogados que defienden a Abelseth aseguran que la historia los conmovió y, al mismo tiempo, indignó. Ellos indicaron que, muy aparte de haber perdido la custodia de su hija, tendrá que pagarle “a su perpetrador”.

“(Se vio) obligada a pagar la pensión alimenticia, los honorarios legales de su violador y a renunciar a la custodia de la niña que es producto de la violación. No tiene sentido”, sentenció Stacie Triche, de la organización sin fines de lucro Save Lives.

Asimismo, Sean Cassidy, de Louisiana Foundation Against Sexual Assault, defensa de la sobreviviente de violación, indicó que, de no probarse la denuncia de violación, la ley en Luisiana establece que la edad mínima de consentimiento es de 17 años. Crysta Abelseth fue abusada cuando tenía 16.

“Parece bastante sencillo que no solo se cometió un delito, sino que, como resultado del delito, esta persona no debería tener la custodia de la niña”, aseguró.