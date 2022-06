Rachel Waters, una joven estadounidense que vive en Shenzhen, China, creyó haber encontrado en el británico Paul McGee al amor de su vida. Cuando el hombre se fue a Inglaterra a visitar a su familia y nunca regresó, ella se sintió “desconsolada” y lo buscó por todas partes. Lo que descubrió le rompió el corazón: McGee tenía esposa e hijos .

La joven, que se encontraba desesperada por la ausencia de su novio, escribió un mensaje en su cuenta de Facebook. “Tengo una pregunta inusual. Mi novio y yo vivimos en Shenzhen, China. Se fue a casa (Norwich) a principios de abril para visitar y se suponía que ya estaría de regreso en China. Sin embargo, no he tenido noticias suyas recientemente y me preocupa que algo haya pasado. Si alguien sabe de algo, por favor comuníquese conmigo”.

Un amigo de la esposa de McGee vio la publicación y le reveló que el hombre a quien buscaba estaba casado y tenía hijos. “No tiene gracia. ¡Él tiene una esposa e hijos! Realmente lo siento por ella en este momento. Y parece que otra novia en China”.

Rachel, que se encontraba devastada por la desaparición, tardó en asimilar que lo que leía era real. La joven estadounidense procedió a borrar el posteo y descubrió que “su novio y la pareja de este no se vieron durante dos años”.

“Recientemente regresó y volvieron a estar juntos. Se han separado y tienen hijos. Han pensado ‘Vamos a darle otra oportunidad’”, se le comunicó a Rachel.

Los amigos de Rachel le comentaron en sus redes sociales que se merece algo mejor. Foto: The Sun

Los amigos de Paul le dijeron que el hombre se había ido a trabajar a China, pero que la pandemia de COVID-19 no lo dejó regresar. Fue entonces cuando conoció a Rachel e inició una relación sentimental. McGee nunca fue sincero con ella .

