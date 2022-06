“El triunfo será una alegría para todos”: así alientan los venezolanos en Perú a la selección

Salieron de su país por un mejor futuro y, a medida que transcurren los años, los venezolanos y venezolanas que residen en Perú se adaptan, compenetran y conviven con nuestras costumbres. Una de ellas es el gran amor por la selección nacional de fútbol.

Este lunes 13 de junio promete ser un día de mucha emoción y con apoyo desbordante a Perú, que se enfrenta a Australia en el repechaje que dará el pase al Mundial Qatar 2022. Algunos ciudadanos venezolanos en Perú contaron a La República cómo lo viven y se preparan para este día histórico en el fútbol nacional.

Marianne Pantoja tiene cuatro años y seis meses en Perú, y recuerda que sus compatriotas son muy alegres y animados. Esto se evidencia aún más cuando Perú está a un paso de llegar a la máxima justa del fútbol mundial.

“Muchos venezolanos aquí estamos agradecidos y adaptados al país. Se sienten un poco nacionales, pero nunca como Venezuela. Puedo decir que nos sentimos agradecidos y vinculados a la nación que nos recibe y, por tanto, apoyamos y compartimos esa emoción con nuestros hermanos peruanos”, cuenta a este medio.

Dice estar casi segura que una parte importante de sus “paisanos” se reunirán con amistades peruanas para disfrutar y celebrar a la Blanquirroja. “Estoy muy segura de que muchos venezolanos van estar muy felices, porque sabemos muy bien que el triunfo será una alegría para todos”, expresa.

La youtuber venezolana Antonella Caruci llegó a Perú en 2017 y, desde entonces, ha compartido la emoción y la pasión que viven los peruanos y peruanas cada vez que su selección está en el terreno del juego.

“A mí me parece extraordinario cómo se vive aquí en Perú la emoción del fútbol. Como venezolana nunca he vivido la emoción de que la Vinotinto vaya a un mundial, pero siempre le hinchamos a varias selecciones, porque nos unimos a la fiebre mundialista y muchas veces terminamos comprando la camiseta de Brasil, de España, de Italia o de Argentina”, dice Antonella.

Antonella Caruci es youtuber y en su canal ha compartido material de cómo los peruanos viven y sienten la pasión por la selección nacional de fútbol. Foto. Archivo de Antonella Caruci

En su caso, ahora es distinto, porque reside en Perú y ha podido vivir la pasión de lo que fue el pase de Perú al Mundial Rusia 2018, y ahora a un paso de estar en Qatar 2022. “Lo que me queda de todo esto es que el país donde vivo está a punto de ir al mundial, vivir toda esa emoción y saber que ya no voy a comprar el polo de Brasil ni de Argentina, sino que hoy me pondré la camiseta de Perú, que me ha acogido no solo a mí, sino a más de un millón de venezolanos”, cuenta Caruci, quien no ocultó su emoción de vivir en una nación que está a punto de ser mundialista.

Sus declaraciones las comparte mientras organiza su casa para ver el partido. “Hoy he decorado con globos de la selección para verlo con mi familia que es venezolana y con amigos peruanos”, señala.

Por su parte, Katiuska Diana Echenique Velásquez, con más de 15 años en territorio nacional, emocionada hasta las lágrimas, dice que el Perú es su segunda patria y su más anhelado deseo es que esté en el Mundial.

“Queremos a este país como la segunda patria casi como los peruanos. Estoy al borde del llanto y muy emocionada”, cuenta Katty, quien ha pedido la intervención divina a la virgen del Valle, patrona de la isla de Margarita (Venezuela), para que Perú gane a Australia.

Katiuska Diana Echenique ha preparado su casa para ver el partido de repechaje que jugará Perú contra Australia en Doha. Foto: Katiuska Diana Echenique

“Amo a Perú con todo mi corazón y aquí tuve a mi única hija. Soy venezolana de nacimiento y peruana de convicción, porque este país me abrió las puertas y estoy agradecida por eso”, expresa.

Más de 1,2 millones de venezolanos y venezolanas viven en Perú, según los reportes más recientes de la Plataforma R4V.