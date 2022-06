Hombre es arrestado después de que un video lo muestre arrastrando el cuerpo sin vida de una mujer

Un hombre de Florida (Estados Unidos) fue arrestado y acusado de abusar de un cadáver después de que, sin saberlo, proporcionó a la policía imágenes de vigilancia que lo mostraban arrastrando el cuerpo sin vida de una mujer de 38 años por su casa.

William Redden, de 51 años, supuestamente envolvió el cadáver de Stephanie Shenefield en una sábana antes de arrastrar su cuerpo sin vida a su automóvil y conducir hasta una zanja, donde arrojó sus restos, según la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee.

Shenefield tomó un Uber a la casa de Redden, un presunto traficante de drogas, a la 1.20 a. m. del pasado viernes 3 de junio, así lo informaron los investigadores.

El alguacil del condado de Manatee, Rick Wells, aseguró, que en algún momento de la noche, Shenefield murió dentro de la casa y Redden se deshizo de su cuerpo en lugar de pedir ayuda.

“William Redden no hizo nada al respecto”, mencionó el alguacil en una conferencia de prensa transmitida por WTSP Tampa Bay 10. “Él no llamó al 911, no llamó a las autoridades, no llamó a nadie”, continuó.

Redden, un delincuente condenado en ocho ocasiones, dijo a los detectives que Shenefield se quedó en su casa esa noche, pero se fue a la mañana siguiente.

Luego, los detectives le preguntaron a Redden si podían tomar los DVR de las cámaras de vigilancia en el interior y el exterior de la casa. Él cumplió y manifestó que las cámaras no graban dentro de su casa y son solo un sistema de “monitoreo en vivo”, así lo señaló la oficina del alguacil.

“Él les dice que no graban dentro de la residencia. Estaba equivocado”, expuso Wells. “Afortunadamente es un ignorante y no lo sabía. Porque funcionó para nosotros”.

Para sorpresa de los investigadores, el video reveló los momentos finales de la vida de Shenefield y proporcionó pistas sobre cómo su cuerpo terminó en una zanja en Palmetto.

Los detectives verificaron a través de las imágenes de video que Shenefield estaba en la casa de Redden en Palmetto y murió allí durante la noche. Los investigadores aún no han determinado la causa de la muerte.

La oficina del alguacil también declaró que dos personas que paseaban a su perro encontraron el cuerpo de Shenefield en una zanja de drenaje de 12 pies de profundidad, cerca de las vías del tren el jueves 9 de junio.

La mujer de Florida fue reportada como desaparecida después del domingo 5 de junio, cuando no se presentó a trabajar y también se perdió un concierto el viernes por la noche.

“Pudo haber hecho muchas cosas, pero ese no es su carácter. Lo único en lo que pensó fue en tratar de deshacerse de la evidencia que estaba en su automóvil: era un ser humano; ese era alguien que era verdaderamente amado en esta comunidad”, añadió.

Redden fue acusado de abuso de un cadáver, posesión de un arma de fuego por un delincuente y posesión de un arma de fuego alterada. Se espera que se presenten cargos adicionales a medida que continúa la investigación.

Ahora se encuentra detenido en la Cárcel del Condado de Manatee con una fianza de US$ 108.000.